Δύσκολες ώρες για τη Μέλπω Ζαρόκωστα: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο - Real.gr

Δύσκολες στιγμές βιώνει η Μέλπω Ζαρόκωστα.

Μία από τις τελευταίες μεγάλες ηθοποιούς της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, η Μέλπω Ζαρόκωστα πριν από λίγες ημέρες μεταφέρθηκε εσπευσμένα, από το Γηροκομείο Αθηνών όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια, σε δημόσιο νοσοκομείο από τον μονάκριβο γιο της, Αλέξανδρο Παγουλάτο, σύμφωνα με την «Espresso»

Οπως αναφέρει η εφημερίδα, τα συσσωρευμένα προβλήματα υγείας των τελευταίων ετών για την σπουδαία ηθοποιό είναι αρκετά και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο νοσηλείας προκειμένου να αναγνωριστεί το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η Μέλπω Ζαρόκωστα χρειάστηκε να μεταφερθεί σε αρκετά δημόσια νοσοκομεία μέχρι σήμερα, για να διαγνωστεί και η συγκεκριμένη πάθηση η οποία την ταλανίζει.

«Η μητέρα μου είναι αρκετά μεγάλη και προσπαθούμε με νηφαλιότητα και ηρεμία να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα υγείας που προέκυψαν. Ευελπιστούμε πως θα μπορέσουμε να τα επιλύσουμε και να την έχουμε ξανά δίπλα μας», δήλωσε ο γιος της αγαπημένης ηθοποιού στην «Espresso».

Ακόμη, ο Αλέξανδρος Παγουλάτος ανέφερε ότι: «Η μαμά μάς αναγνωρίζει κανονικά μέχρι στιγμής και μάλιστα προχθές έκανε πλάκα με μια νοσηλεύτρια. Η πηγαία αισιοδοξία της την κρατάει στη ζωή».