Δύο άντρες εισέβαλαν σε σπίτι στην Άνοιξη και ξυλοκόπησαν τους ενοίκους - Τρεις τραυματίες - Συνελήφθη ο 31χρονος ιδιοκτήτης - Real.gr
Δύο άντρες εισέβαλαν σε σπίτι στην Άνοιξη και ξυλοκόπησαν τους ενοίκους – Τρεις τραυματίες – Συνελήφθη ο 31χρονος ιδιοκτήτης

11:23, 01/10/2025
Άγρια επίθεση μέσα στο διαμέρισμα που μένει στην περιοχή της Άνοιξης δέχθηκε χθες το βράδυ μια οικογένεια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 9 το βράδυ ένας 31χρονος μαζί με έναν άγνωστο συνεργό του εισέβαλαν στο διαμέρισμα και χρησιμοποιώντας ρόπαλο και αιχμηρό αντικείμενο επιτέθηκαν στην οικογένεια.

Συγκεκριμένα από την επίθεση τραυματίστηκε ένας 44χρονος, ο 86χρονος πατέρας του και η 74χρονη μητέρα του ενώ στο διαμέρισμα βρισκόταν και η 35χρονη έγκυος σύζυγος του. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ.

Λίγη ώρα αργότερα αστυνομικοί μετά από αναζητήσεις εντόπισαν τον 31χρονο, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος όπου διαμένει η οικογένεια, και τον συνέλαβαν, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών, αυτοδικία, φθορά ξένης περιουσίας και παραβίαση του νόμου περί όπλων.

