Δύο απάτες σε βάρος ηλικιωμένων στο Ηράκλειο – 35 χιλιάδες ευρώ η «λεία» τους - Real.gr

Η πρώτη περίπτωση αφορούσε λογιστή και χρέη στην εφορία ενώ η δεύτερη επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα

Σε δύο περιπτώσεις εξαπάτησης ηλικιωμένων στο Ηράκλειο, οι απατεώνες μπόρεσαν να ξεγελάσουν τα θύματά τους και να αποκτήσουν τα χρήματα που ήθελαν.

Συγκεκριμένα, στην πρώτη περίπτωση, ένας 77χρονος δέχθηκε τηλεφώνημα στις 7 του μήνα από ένα άτομο που του συστήθηκε ως λογιστής, πείθοντάς τον ότι χρωστάει 750 ευρώ στο δημόσιο. Έπεισε μάλιστα τον ηλικιωμένο να πάει σε δύο μίνι μάρκετ, από όπου αγόρασε συνολικά 35 κάρτες των 100 ευρώ (pay safe), αναφέροντας τους κωδικούς στον υποτιθέμενο λογιστή.

Η απάτη εξελίχθηκε σε δύο δόσεις, στις 7 και στις 8 του μήνα. Μετά που ο ηλικιωμένος κατάλαβε τι συμβαίνει έκανε καταγγελία στις Αρχές.

Το δεύτερο περιστατικό εξαπάτησης αφορά σε μία 67χρονη γυναίκα, επίσης από το Ηράκλειο, η οποία δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από έναν υποτιθέμενο υπάλληλο εταιρίας κρυπτονομισμάτων.

Το τηλεφώνημα έγινε προχθές και η 67χρονη είπε στον απατεώνα με τον οποίο συνομιλούσε, ότι είχε κατά το παρελθόν ασχοληθεί με τα κρυπτονομίσματα. «Ήρθε η ώρα εισπράξεις 58 χιλιάδες ευρώ» είπε ο απατεώνας στην Ηρακλειώτισσα, πείθοντας την να του δώσει τους τραπεζικούς της κωδικούς. Έτσι, κατάφερε να αποσπάσει από την τράπεζά της 30 χιλιάδες ευρώ με τρεις μεταφορές που έκανε ηλεκτρονικά