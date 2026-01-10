Δύο εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια στον Κολωνό – Τι εξετάζουν οι Αρχές - Real.gr

Τα ξημερώματα του Σαββάτου, στον Κολωνό, σημειώθηκαν δύο εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια.

Η πρώτη είχε ως στόχο πολυκατοικία στην οδό Καλλονής. Από την επίθεση με τρία γκαζάκια δεν σημειώθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές. Λίγο αργότερα, στη διασταύρωση Αλικαρνασσού και Άστρους, στην ίδια περιοχή, ξέσπασε φωτιά σε υπόγεια αποθήκη και προκλήθηκαν υλικές ζημιές στη τζαμαρία. Στο σημείο εντοπίστηκαν τρία γκαζάκια.

Σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται από τις αστυνομικές αρχές οι επιθέσεις να οφείλονται σε οπαδικά κίνητρα καθώς και τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν σε κοντινά σημεία, με διαφορά λίγων λεπτών.