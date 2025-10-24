Δύο επιχειρήσεις διάσωσης τουριστριών στο Ζαγόρι - Real.gr

Quantcast
Δύο επιχειρήσεις διάσωσης τουριστριών στο Ζαγόρι

08:16, 24/10/2025
Δύο επιχειρήσεις διάσωσης τουριστριών στο Ζαγόρι

Με επιτυχία στέφθηκαν χθες οι επιχειρήσεις διάσωσης δύο τουριστριών από το Ισραήλ στο Ζαγόρι.

Η πρώτη επιχείρηση αφορούσε γυναίκα που τραυματίστηκε στον αστράγαλο ενώ περπατούσε σε μονοπάτι στην κοινότητα Βίκου και μεταφέρθηκε με ασφάλεια από δυνάμεις της 5ης ΕΜΑΚ, της ΕΜΟΔΕ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων, με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ. και του ΕΚΑΒ.

Η δεύτερη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο Τσεπέλοβο, όπου εντοπίστηκε νεαρή περιπατήτρια που είχε χάσει τον προσανατολισμό της. Στην προσπάθεια συμμετείχαν 14 πυροσβέστες, αστυνομικοί και ο πρόεδρος της κοινότητας, οι οποίοι τη μετέφεραν με ασφάλεια σε προστατευμένο σημείο.

