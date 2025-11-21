Δύο νέα σκάφη με μετανάστες στην Κρήτη – Σε εξέλιξη η επιχείριση διάσωσης - Real.gr

Quantcast
Δύο νέα σκάφη με μετανάστες στην Κρήτη – Σε εξέλιξη η επιχείριση διάσωσης
Δύο νέα σκάφη με μετανάστες στην Κρήτη – Σε εξέλιξη η επιχείριση διάσωσης

11:27, 21/11/2025
11:27, 21/11/2025

Δύο νέα σκάφη με μετανάστες στην Κρήτη – Σε εξέλιξη η επιχείριση διάσωσης

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής, επιχείρηση διάσωσης μεταναστών από το Λιμενικό στους Καλούς Λιμένες, όπου έχουν εντοπιστεί δύο βάρκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, στη μία βάρκα επιβαίνουν περίπου 40 άτομα, ενώ ο αριθμός των επιβαινόντων στη δεύτερη δεν έχει ακόμη γίνει γνωστός.

Ήδη στο σημείο βρίσκεται δύναμη του λιμενικού σώματος που έχει ξεκινήσει τη διαδικασία περισυλλογής τους.

Οι μετανάστες θα μεταφερθούν στους Καλούς Λιμένες όπου έχει κληθεί υγειονομικό προσωπικό για την εξέτασή τους.

Μία έγκυος ανάμεσα στους χθεσινούς μετανάστες

Χθες έφτασαν στους Καλούς Λιμένες τρία σκάφη με μετανάστες.

Πρόκειται για συνολικά 108 άτομα, μεταξύ των οποίων ένα παιδί επτά ετών και δύο γυναίκες, η μία σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.

Μάλιστα, η έγκυος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΠΑΓΝΗ προκειμένου να παρακολουθείται μέχρι να γεννήσει.

 

