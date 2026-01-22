Δύο νεκροί σε Άνω Γλυφάδα και Άστρος Κυνουρίας από την κακοκαιρία - Πλημμύρες και καταστροφές στην Αττική - ΕΙΚΟΝΕΣ - Real.gr

Η κακοκαιρία άφησε πίσω της δύο νεκρούς, μία 56χρονη στην Άνω Γλυφάδα και έναν 53χρονο λιμενικό στο Άστρος Κυνουρίας.

Φονική αποδείχθηκε η κακοκαιρία που έπληξε μεγάλο μέρος της χώρας, αφήνοντας πίσω της δύο νεκρούς, δεκάδες περιστατικά πλημμυρών και εγκλωβισμών, σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και εκτεταμένες ζημιές. Η Αττική, η Πελοπόννησος, η Δυτική Ελλάδα και η Ήπειρος βρέθηκαν στο επίκεντρο των έντονων καιρικών φαινομένων, με τις Αρχές να παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Μια νεκρή και μεγάλα προβλήματα στην Αττική

Σφοδρό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας που έπληξε αρκετές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα την Αττική, όπου μία γυναίκα έχασε τη ζωή της στην ‘Ανω Γλυφάδα. Μεγάλα προβλήματα καταγράφηκαν από τις έντονες και ισχυρές βροχοπτώσεις, που σημειώθηκαν λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Τετάρτης, σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου και κυρίως σε Γλυφάδα, Βούλα, Βάρη και Βουλιαγμένη.

Νεκρή εντοπίστηκε μία γυναίκα, ηλικίας 56 ετών, όταν λίγο πριν τις 21.00 και ενώ ήταν πεζή, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην οδό Κυρίλλου Μεθοδίου στην ‘Ανω Γλυφάδα και εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα. Στο σημείο μετέβησαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες εντόπισαν τη γυναίκα και την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της. Στην συνέχεια η γυναίκα παρελήφθη από το ΕΚΑΒ.

Μεγάλα προβλήματα σημειώθηκαν στο οδικό δίκτυο του λεκανοπεδίου της Αττικής καθώς δρόμοι πλημμύρισαν με αποτέλεσμα οχήματα να ακινητοποιηθούν και οι οδηγοί να χρειαστούν τη συνδρομή των πυροσβεστικών δυνάμεων προκειμένου να απομακρυνθούν σε ασφαλή σημεία.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν σε Γλυφάδα, Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη, Ωρωπό, Κορωπί, Νέα Μάκρη, στον δήμο Σαρωνικού. Επιπλέον, προβλήματα προκάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση στην κυκλοφορία του Ηλεκτρικού και του Τραμ στις περιοχές του Μοσχάτου και της Καλλιθέας.

Πολλά προβλήματα δημιούργησε η κακοκαιρία και στον Ωρωπό καθώς η δυνατή και συνεχόμενη βροχόπτωση προκάλεσε κατολισθήσεις στους Αγίους Αποστόλους με αποτέλεσμα να κλείσει εκείνο το σημείο, ενώ σε χείμαρρους μετατράπηκαν πολλοί κάθετοί οδοί.

Μήνυμα για απομάκρυνση εστάλη σε κατοίκους της περιοχής Γκορυτσά Ασπροπύργου λόγω της υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννη.

Μήνυμα 112 στη Ραφήνα – Υπερχείλησε το Μεγάλο Ρέμα

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε όσους βρίσκονταν κοντά στις εκβολές του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας καλώντας τους να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν στο Δημαρχείο της Ραφήνας, λόγω υπερχείλισης του ρέματος. Ειδικότερα το μήνυμα ανέφερε: «Αν βρίσκεστε πλησίον των εκβολών του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, κατευθυνθείτε προς το Δημαρχείο Ραφήνας λόγω υπερχείλισης του ρέματος. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Άστρος Κυνουρίας: Λιμενικός 53 ετών χτυπήθηκε από ισχυρό κύμα και έχασε τη ζωή του

Επιπλέον, τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο ‘Αστρος Κυνουρίας, όπου λιμενικός, 53 ετών, με τον βαθμό του σημαιοφόρου και υπηρετών στο Λιμενικό Τμήμα της περιοχής, έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, ο άτυχος λιμενικός βρισκόταν σε πεζή περιπολία στο λιμάνι της περιοχής μαζί με την διοικήτρια του Λιμενικού Τμήματος.

Κατά τη διάρκεια προσπάθειας πρόσδεσης σκαφών σε συγκεκριμένο σημείο του λιμένα, ισχυρό κύμα τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι.

‘Αμεσα σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης. Ο 53χρονος ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, όπου, παρά τις προσπάθειες των υγειονομικών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η διοικήτρια του Τμήματος είναι καλά στην υγεία της.

Πρωτοφανείς εικόνες από την κακοκαιρία στη Γλυφάδα: Ορμητικά νερά παρασύρουν αυτοκίνητα και κάδους – ΒΙΝΤΕΟ

Πλημμύρες, εγκλωβισμοί και εικόνες χάους στο Λεκανοπέδιο

Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της Αττικής.

Στην Άνω Γλυφάδα, δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους, με φερτά υλικά και μεγάλες πέτρες να καταλήγουν σε κεντρικούς οδικούς άξονες, κάδους απορριμμάτων να παρασύρονται και να καρφώνονται σε οχήματα, ενώ λεωφορείο ακινητοποιήθηκε στην άνοδο δρόμου λόγω της έντασης των νερών.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχτηκε εκατοντάδες κλήσεις για την Αττική, κυρίως για αντλήσεις υδάτων, παροχές βοήθειας και κοπές δέντρων, αριθμός που εκτιμάται ότι θα αυξηθεί.

Στη λεωφόρο Ποσειδώνος και στην υπόγεια διάβαση της οδού Σπύρου Λούη, συσσωρευμένα νερά κάλυψαν σχεδόν πλήρως οχήματα που ακινητοποιήθηκαν. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι οδηγοί κατάφεραν να εξέλθουν μόνοι τους.

Στον Κάλαμο, οικογένεια τεσσάρων ατόμων απεγκλωβίστηκε από κατοικία κοντά στο ρέμα της Ρεβυθιάς, ενώ αποκλεισμένες παρέμειναν οι περιοχές Κυψέλη, Αγία Μαρίνα, Ποσειδωνία και Άγιος Ανδρέας Αγκώνα.

Στον Ωρωπό, η συνεχόμενη βροχόπτωση προκάλεσε κατολισθήσεις στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στον παραλιακό δρόμο από το Μαρκόπουλο προς τον Κάλαμο. Παράλληλα, αναφέρθηκαν εγκλωβισμοί οδηγών, με τα συνεργεία του δήμου, της Περιφέρειας Αττικής και της Πυροσβεστικής να επιχειρούν σε κρίσιμα σημεία.



Στον Ασπρόπυργο, η επικίνδυνη άνοδος της στάθμης του ρέματος Αγίου Ιωάννη οδήγησε στην αποστολή προειδοποιητικού μηνύματος από το 112, με κατοίκους να απομακρύνονται προσωρινά από τα σπίτια τους. Αργότερα, η στάθμη υποχώρησε σε ασφαλή επίπεδα και οι κάτοικοι άρχισαν να επιστρέφουν