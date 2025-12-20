Quantcast
Δύο περιστατικά με μετανάστες στην ανατολική Κρήτη - Διασώθηκαν 62 άτομα, ανάμεσά τους βρέφος - Real.gr
Δύο περιστατικά με μετανάστες στην ανατολική Κρήτη – Διασώθηκαν 62 άτομα, ανάμεσά τους βρέφος

10:52, 20/12/2025
Δύο περιστατικά με μετανάστες στην ανατολική Κρήτη – Διασώθηκαν 62 άτομα, ανάμεσά τους βρέφος

Δύο διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών επιχείρησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι λιμενικές Αρχές της Κρήτης.

Η μία έγινε 45 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, όπου εντοπίστηκαν από περιπολικό του Λιμενικού 27 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο. Άμεσα προχώρησε η διαδικασία περισυλλογής και η μεταφορά τους στους Καλούς Λιμένες. Μεταξύ των ατόμων που εντοπίστηκαν, και μέσα στην ημέρα θα μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο, βρίσκονται γυναίκες, αλλά και ένα βρέφος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, με λίγη ώρα διαφορά μια δεύτερη λέμβος εντοπίστηκε 2,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ψαρής Φοράδας του δήμου Βιάννου. Σε αυτήν επέβαιναν 35 άτομα, που επίσης περισυνελέγησαν από σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στην Ιεράπετρα.

