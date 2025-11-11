Δύο πίστες, δυο events και Shell V-Power. To μοναδικό καύσιμο για δυνατές εμπειρίες! - Real.gr

Η αριστεία στις υψηλές επιδόσεις δεν κρίνεται μόνο από τα μηχανικά μέρη ενός αυτοκινήτου, αλλά και από την ποιότητα του καυσίμου που τροφοδοτεί κάθε επιτάχυνση, κάθε στροφή στο όριο.

Τα καύσιμα Shell με την προηγμένη τεχνολογία, που έχει δοκιμαστεί στην πράξη και σε ακραίες αγωνιστικές συνθήκες, προσφέρουν τη μέγιστη απόδοση που απαιτούν τα οχήματα υψηλών προδιαγραφών και επιδόσεων.

Αυτή ακριβώς την εμπειρία απόλαυσαν οι λάτρεις της οδηγικής τελειότητας καθώς η Coral Shell Licensee υποστήριξε ως χορηγός καυσίμου τα BMW M Festivals που διοργάνωσε η BMW Hellas.

Οι προσκεκλημένοι στο συναρπαστικό BMW M FESTIVAL που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών και στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων, απόλαυσαν μια μοναδική και δυναμική οδηγική εμπειρία υπό την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών της BMW Driving Experience, ενώ είχαν επίσης την ευκαιρία να ζήσουν μια διαφορετική προσέγγιση στον ρεαλιστικό εξομοιωτή οδήγησης.

Για δυο τριήμερα λοιπόν, η Shell V-Power βρέθηκε ακριβώς εκεί όπου ανήκει: στην καρδιά της δράσης ως το καύσιμο που εμπιστεύεται και προτείνει η BMW για τα M μοντέλα της. Η Shell V-Power γέμισε τα ρεζερβουάρ, προσφέροντας δύναμη και κορυφαίες επιδόσεις. ενώ, η δυναμική παρουσία της εταιρείας ανέδειξε τη σταθερή της δέσμευση στην ποιότητα και την τεχνολογία αιχμής

Στο ίδιο πνεύμα, δύο τυχεροί της Coral είχαν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά μια μοναδική εμπειρία συνοδήγησης στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων δίπλα σε εκπαιδευτές της BMW. Εκεί, ένιωσαν στην πράξη τι σημαίνει η ‘συνάντηση’ της τεχνολογίας με τις κορυφαίες επιδόσεις.

Η Shell V-Power, με εξελιγμένη σύνθεση που εξασφαλίζει τον 100% καθαρισμό ζωτικών μηχανικών μερών, όπως οι βαλβίδες εισαγωγής και το σύστημα ψεκασμού, και αναζωογονεί 100% την απόδοση του κινητήρα. Γιατί, κάθε λίτρο Shell V-Power είναι σχεδιασμένο να απελευθερώνει τη μέγιστη δυναμική των κινητήρων υψηλών επιδόσεων.

Όταν η τεχνολογία συναντά την ποιότητα των premium καυσίμων Shell V-Power, οι επιδόσεις είναι … παγκόσμιας κλάσης.