Κύκλωμα με λαθραία τσιγάρα: Δύο προφυλακίσεις - Απολογούνται αύριο οι «αρχηγοί» της οργάνωσης - Real.gr

της Άννας Κανδύλη

Με δύο κατηγορούμενους να κρίνονται προφυλακιστέοι και άλλους 9 να αφήνονται ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των απολογιών για το μεγάλο κύκλωμα παρασκευής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων, στο οποίο εμπλέκονται συνολικά 26 συλληφθέντες.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση των δύο, ενώ στους υπόλοιπους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, σε ορισμένους και υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, ενώ ένας κατηγορούμενος υποχρεώθηκε και στην καταβολή χρηματικής εγγύησης.

Οι απολογίες των υπόλοιπων συλληφθέντων θα συνεχιστούν αύριο το πρωί. Μεταξύ αυτών είναι και τα φερόμενα ως ηγετικά μέλη του κυκλώματος με τα προσωνύμια «Πρόεδρος» και «Πούτιν».

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαρύ κατηγορητήριο κακουργηματικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνει –μεταξύ άλλων– συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, λαθρεμπορία, πλαστογραφία και διακεκριμένη παράνομη κατοχή όπλων, καθώς και πλημμεληματικές πράξεις.