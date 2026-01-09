Δύο συλλήψεις διακινητών ναρκωτικών – Μετέφεραν 45 κιλά κάνναβης με αυτοκίνητο - Real.gr

Η εκτίμηση αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ότι κρίθηκε ύποπτο αυτοκίνητο στην περιοχή της Ομόνοιας και ο έλεγχος που ακολούθησε, οδήγησε στον εντοπισμό περισσότερων από 45 κιλά κάνναβης, που ήταν κρυμμένα σε βαλίτσα στον χώρο των αποσκευών.

Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί διακινητές ηλικίας 32 και 33 ετών, στην κατοχή των οποίων εντοπίστηκε και το χρηματικό ποσό των 14.455 ευρώ

Στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρεται ότι: «Στη συνέχεια οι δράστες οδηγήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, όπου από την περαιτέρω ενδελεχή προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι χρησιμοποιούσαν διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης και στούντιο ηχογράφησης σε Ομόνοια και Νέο Κόσμο, αντίστοιχα, ως χώρους απόκρυψης των ναρκωτικών ουσιών – “καβάτζες”».

Η έρευνα της αστυνομίας στα σημεία αυτά εντόπισε και κατάσχεσε:

18 νάιλον συσκευασίες περιέχουσες 9 κιλά και 796 γραμμ. κάνναβης,

3 μηχανήματα θερμοκόλλησης νάιλον συσκευασιών,

πλήθος κενών νάιλον συσκευασιών,

το χρηματικό ποσό των 1.400 ευρώ,

το χρηματικό ποσό των 1.130 Τούρκικων λιρών,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

τρίφτης και

πλαστά δελτία ταυτότητας και διαβατήρια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.