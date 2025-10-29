Quantcast
Δύο συλλήψεις για εμπορία ελαιολάδου στο Καματερό – Κατασχέθηκαν 600 λίτρα - Real.gr
real player

Δύο συλλήψεις για εμπορία ελαιολάδου στο Καματερό – Κατασχέθηκαν 600 λίτρα

22:15, 29/10/2025
Δύο συλλήψεις για εμπορία ελαιολάδου στο Καματερό – Κατασχέθηκαν 600 λίτρα

ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθησαν, βραδινές ώρες της 27-10-2025, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., δύο άτομα ηλικίας 19 και 33 ετών για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την εμπορία τροφίμων, στην περιοχή του Καματερού.

Ειδικότερα, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή του Καματερού, εντόπισαν τους κατηγορούμενους να επιβαίνουν σε φορτηγό και τους κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου, στο εσωτερικό του εντοπίστηκαν 120 δοχεία χωρητικότητας πέντε λίτρων έκαστο, εμπεριέχοντα 600 λίτρα ελαιολάδου αμφιβόλου προελεύσεως και ποιότητας και στη συνέχεια τους οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Καματερού.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Η νέα όψη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας-Μητσοτάκης: «Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων»

Η νέα όψη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας-Μητσοτάκης: «Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων»

20:13 29/10
Δένδιας: Πολύ σύντομα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάδειξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη

Δένδιας: Πολύ σύντομα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάδειξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη

20:46 29/10
Πάτρα: Άγριο επεισόδιο σε νυχτερινό μαγαζί – Τον έριξε αναίσθητο με γροθιά και τράβηξε όπλο

Πάτρα: Άγριο επεισόδιο σε νυχτερινό μαγαζί – Τον έριξε αναίσθητο με γροθιά και τράβηξε όπλο

21:15 29/10
Άγριος καυγάς στη Βουλή - Τι είπαν Κωνσταντοπούλου, Γεωργιάδης, Γεροβασίλη - ΒΙΝΤΕΟ

Άγριος καυγάς στη Βουλή - Τι είπαν Κωνσταντοπούλου, Γεωργιάδης, Γεροβασίλη - ΒΙΝΤΕΟ

16:37 29/10
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - «Φραπές»: Με την Τυχεροπούλου είχαμε δειπνήσει σε ταβέρνα στη Γλυφάδα... - Ολη η συνέντευξη του Γιώργου Ξυλούρη

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - «Φραπές»: Με την Τυχεροπούλου είχαμε δειπνήσει σε ταβέρνα στη Γλυφάδα... - Ολη η συνέντευξη του Γιώργου Ξυλούρη

13:26 29/10
Ληστεία στο Λούβρο: Οι δύο συλληφθέντες παραδέχτηκαν εν μέρει την εμπλοκή τους - Πώς έφτασαν στα ίχνη τους

Ληστεία στο Λούβρο: Οι δύο συλληφθέντες παραδέχτηκαν εν μέρει την εμπλοκή τους - Πώς έφτασαν στα ίχνη τους

19:05 29/10
Δώρα Χρυσικού: Ο λόγος που αποχώρησε από τη «Γη της Ελιάς»

Δώρα Χρυσικού: Ο λόγος που αποχώρησε από τη «Γη της Ελιάς»

15:30 29/10
Οι καλύτερες και οι χειρότερες χώρες για εργασία από το σπίτι το 2025

Οι καλύτερες και οι χειρότερες χώρες για εργασία από το σπίτι το 2025

20:30 29/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved