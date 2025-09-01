Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από βεγγαλικά σε δασική έκταση στο Κορωπί - Real.gr

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 42 και 52 ετών, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές λόγω πυρκαγιάς που προκλήθηκε, κατά τη ρίψη βεγγαλικών – πυροτεχνημάτων, κοντά σε δασική έκταση στο Κορωπί.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, «συνελήφθησαν σήμερ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) δύο ημεδαποί, για πυρκαγιά που προκλήθηκε πλησίον δασικής έκτασης, κατά τη ρίψη βεγγαλικών – πυροτεχνημάτων, χθες 31 Αυγούστου 2025, όταν ο Δείκτης Επικινδυνότητας Πυρκαγιάς ήταν 3, “Υψηλή Επικινδυνότητα”, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Κρωπίας στην Αττική». Στους συλληφθέντες επιβλήθηκε επίσης διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.166 ευρώ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ