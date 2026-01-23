Δύο συλλήψεις για την έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού έξω από ντισκοτέκ στα Ιλίσια - Real.gr

Την υπόθεση έκρηξης αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού, που σημειώθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2025 έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα, και συγκριμένα έξω από τη ντισκοτέκ Jacky.O, εξιχνίασε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.).

Από την έκρηξη είχε τραυματιστεί ελαφρά ένα άτομο, ενώ είχαν προκληθεί και υλικές ζημιές.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 στο Κερατσίνι, δύο αλλοδαποί, ηλικίας 41 και 32 ετών, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση– για:

-εγκληματική οργάνωση,

-έκρηξη,

-κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών,

-φθορά ξένης ιδιοκτησίας,

-βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων,

-παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και περί αλλοδαπών.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του 41χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για παραβίαση περιοριστικών όρων διαμονής, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και 44χρονη ημεδαπή, η οποία κατηγορείται για απλή συνέργεια σε έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση της πράξης είχε παραχωρηθεί στους φυσικούς αυτουργούς από την 44χρονη.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, οι δράστες στάθμευσαν όχημα κοντά στο κατάστημα, με τον 32χρονο να προσεγγίζει πεζός, να τοποθετεί και να ενεργοποιεί τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Στη συνέχεια επέστρεψε στο όχημα, όπου τον ανέμενε ο 41χρονος, και διέφυγαν από το σημείο.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-αναδιπλούμενο μαχαίρι,

-οκτώ (8) κινητά τηλέφωνα,

-συσκευή τηλεχειρισμού με οθόνη,

-δύο (2) τετράδια με χειρόγραφες σημειώσεις,

-ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά την έκρηξη,

-το όχημα που χρησιμοποιήθηκε ως μέσο τέλεσης της πράξης.

Σημειώνεται ότι κατά την αστυνομική επιχείρηση, ο 41χρονος εντοπίστηκε σε εξωτερικό ακάλυπτο χώρο, όπου επιχείρησε να κρυφτεί και αντιστάθηκε σθεναρά κατά την ακινητοποίησή του, χτυπώντας τους αστυνομικούς με χέρια και πόδια, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να διαφύγει.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για αδικήματα όπως κλοπή, ληστεία, απάτη, επικίνδυνη σωματική βλάβη, πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.