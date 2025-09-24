Δύο συλλήψεις για τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού - Πώς συνέβη το τραγικό δυστύχημα - Real.gr

Στη σύλληψη του Πλοιάρχου και του Α΄ Μηχανικού του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Blue Star Χίος» Ν.Π. 10883 προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, μετά τον θανάσιμο τραυματισμό 20χρονου μέλους του πληρώματος. Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για παράβαση του άρθρου 302 του Ποινικού Κώδικα («Ανθρωποκτονία από αμέλεια») και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες, όταν ο νεαρός ναυτικός, ειδικότητας καθαριστή, εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή θύρα του πλοίου κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς με ενδιάμεσες στάσεις σε Χάλκη, Διαφάνι, Κάρπαθο, Κάσο, Ανάφη και Θήρα.

Με τον κατάπλου στο λιμάνι του Πειραιά, ο άτυχος ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο «Τζάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την προανάκριση διενεργεί το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Πώς συνέβη το φρικτό δυστύχημα

Ο άτυχος νέος παγιδεύτηκε και βρήκε τραγικό θάνατο από την βαριά σιδερένια πόρτα συρόμενη υδατοστεγή που διαθέτει το πλοίο προκειμένου να διασφαλίσει τον πλου του, σε περίπτωση που το καράβι για κάποιο λόγο ξεκινήσει να βάζει νερά.

Η πόρτα αυτή λειτουργεί με τοπικό μοχλό. Όπως φαίνεται, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 20χρονος κατέβασε με το χέρι του αυτόν τον μοχλό. Η πόρτα ξεκίνησε να ανοίγει, δεν μπόρεσε όμως να την διασχίσει για λόγους που διερευνώνται αυτή τη στιγμή. Παγιδεύτηκε, ενεργοποιήθηκε η αυτόματη λειτουργία της πόρτας από τη γέφυρα όταν το πλοίο βρίσκεται εν κινήσει, όταν είναι εν πλω.

Ξεκίνησε λοιπόν η πόρτα να κλείνει με αποτέλεσμα να παγιδευτεί, να εγκλωβιστεί και να βρει με αυτό τον τρόπο φρικτό θάνατο.

Με πόφαση των σωματείων των αξιωματικών και των μελών του κατώτερου πληρώματος του εμπορικού ναυτικού ΠΕΜΕΝ και Στέφενσον, το πλοίο βρίσκεται δεμένο, προκειμένου να διασφαλιστεί η παρουσία του εδώ και να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Τα συλλυπητήρια της Blue Star Ferries

«Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Blue Star Ferries εκφράζουμε τη συντριβή και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου μας, δίπλα στην οποία βρισκόμαστε από την πρώτη στιγμή, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη.

Αυτήν τη δύσκολη ώρα, όλοι μας στεκόμαστε επίσης, στο πλευρό των πληρωμάτων μας με σεβασμό και αλληλεγγύη.

Το σημερινό δρομολόγιο του Blue Star Chios από Πειραιά για Ρόδο δεν θα εκτελεστεί”.

Η ανακοίνωση της εταιρείας για το περιστατικό

Νωρίτερα, η Blue Star Ferries είχε εκδώσει ανακοίνωση με τις λεπτομέρειες του τραγικού δυστυχήματος:

«Σήμερα το πρωί στις 8:00 στο Blue Star Chios το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος – Πειραιάς, εντοπίστηκε – χωρίς τις αισθήσεις του – ναυτικός του πλοίου εγκλωβισμένος σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα. Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό και παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά στις 09:15, ο ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη συμπαράστασή της στους οικείους του ναυτικού.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος».