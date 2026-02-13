Δύο συλλήψεις στη Θεσσαλία για παραβίαση μέτρων κατά της ευλογιάς αιγοπροβάτων - Real.gr

Quantcast
Δύο συλλήψεις στη Θεσσαλία για παραβίαση μέτρων κατά της ευλογιάς αιγοπροβάτων
13:06, 13/02/2026
Σε δύο συλλήψεις για παραβίαση μέτρων πρόληψης ασθενειών προχώρησαν αστυνομικές υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, εχθές Πέμπτη, διαπιστώθηκαν δύο παραβάσεις των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.

Συγκεκριμένα, στη Λάρισα συνελήφθη ημεδαπή, η οποία εντοπίστηκε να βόσκει περίπου 30 κατσίκες ιδιοκτησίας της σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από τη σταβλική της εγκατάσταση, παραβιάζοντας τα προβλεπόμενα περιοριστικά μέτρα εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Στα Φάρσαλα συνελήφθη ημεδαπός, καθώς διαπιστώθηκε ότι έβοσκε περίπου 60 πρόβατα ιδιοκτησίας του σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από τη σταβλική του εγκατάσταση, κατά παράβαση των ισχυόντων μέτρων για την αποτροπή εξάπλωσης της νόσου.

