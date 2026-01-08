Δύο τραυματίες σε συμπλοκή ομάδας ατόμων στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας - Real.gr

Ένα επεισόδιο βίας σημειώθηκε στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου, όταν ομάδα περίπου 15 ατόμων συγκρούστηκε, προκαλώντας τραυματισμούς και αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με το evima.gr, η αντιπαράθεση ξεκίνησε με λεκτική διαμάχη μεταξύ των ατόμων, η οποία γρήγορα κλιμακώθηκε σε σύγκρουση σώμα με σώμα.

Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν αιχμηρά αντικείμενα, γεγονός που αύξησε την επικινδυνότητα της κατάστασης.

Δύο άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Οι περίοικοι ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές, ενώ κάποιοι προφυλάχθηκαν προσωρινά στα σπίτια τους.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν γρήγορα στο σημείο, αποκαθιστώντας την τάξη και διασφαλίζοντας την ασφάλεια στην περιοχή.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για να εξακριβώσει τα αίτια του επεισοδίου και να ταυτοποιήσει όλους τους εμπλεκόμενους, ενώ αναμένονται νεότερα για την υπόθεση.