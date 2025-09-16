Δυο τραυματίες στην Αργολίδα από σοβαρό τροχαίο - ΦΩΤΟ - Real.gr

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου στον Δρόμο Αρχαιοτήτων στην Αργολίδα, λίγο μετά τον κόμβο για την Προσύμνη.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η σύγκρουση επήλθε μεταξύ δύο επιβατικών αυτοκινήτων.

Η σφοδρή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων, των οδηγών των οχημάτων, οι οποίοι χρειάστηκαν νοσηλεία. Επίσης, προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία, της οποίας τα πληρώματα πραγματοποίησαν εργασίες απεγκλωβισμού.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και του ΕΚΑΒ. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους.

Η Τροχαία Άργους ανέλαβε να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη σύγκρουση. Η κίνηση στον δρόμο προς την κατεύθυνση του ατυχήματος προσωρινά διακόπηκε.

ΠΗΓΗ-ΦΩΤΟ: argolikeseidhseis.gr