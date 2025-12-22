ΔΥΠΑ: 2.000 νέες θέσεις εργασίας για Άτομα με Αναπηρία σε Δήμους – Έως 5 Ιανουαρίου 2026 οι αιτήσεις - Real.gr

Quantcast
ΔΥΠΑ: 2.000 νέες θέσεις εργασίας για Άτομα με Αναπηρία σε Δήμους – Έως 5 Ιανουαρίου 2026 οι αιτήσεις

14:30, 22/12/2025
Στις 5 Ιανουαρίου 2026 εκπνέει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού για συμμετοχή στο Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία 2.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, για ανέργους Ατόμων με Αναπηρία, ενισχύοντας την ουσιαστική ένταξη και επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας gov.gr, στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Ωφελούμενοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ, οι οποίοι κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους ανήκουν στην κατηγορία των Ατόμων με Αναπηρία.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού, οι οποίοι μέσω της συμμετοχής τους:

  • ενισχύουν τις κοινωνικές και διοικητικές τους υπηρεσίες
  • προωθούν ενεργά πολιτικές ένταξης και ίσων ευκαιριών
  • συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο συμπεριληπτικού δημόσιου τομέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

