Quantcast
ΔΥΠΑ: Ξεκινά δράση επιδοτούμενης κατάρτισης για πρώην υπαλλήλους της «Ελληνικά Ναυπηγεία» - Real.gr
real player

ΔΥΠΑ: Ξεκινά δράση επιδοτούμενης κατάρτισης για πρώην υπαλλήλους της «Ελληνικά Ναυπηγεία»

12:51, 15/09/2025
ΔΥΠΑ: Ξεκινά δράση επιδοτούμενης κατάρτισης για πρώην υπαλλήλους της «Ελληνικά Ναυπηγεία»

Ξεκινάει σήμερα, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025, το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για εργαζόμενους στην πληροφορική που θα υλοποιήσει το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Ρέντη της ΔΥΠΑ.

Το πρόγραμμα «Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ», συνολικής διάρκειας 160 ωρών, έχει στόχο οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας.

Μέσα από την κατάρτιση, οι ωφελούμενοι θα αποκτήσουν την ικανότητα να χειρίζονται αποτελεσματικά εργαλεία γραφείου, να αξιοποιούν το διαδίκτυο, να οργανώνουν και να παρουσιάζουν δεδομένα με σύγχρονα μέσα και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους σε ένα περιβάλλον που απαιτεί συνεχή τεχνολογική προσαρμογή.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε από τη ΔΥΠΑ και απευθύνεται σε 350 μέλη του Σωματείου Εργαζομένων «Η Τρίαινα», ωφελούμενων του ειδικού προγράμματος απασχόλησης ανέργων-πρώην εργαζομένων της εταιρείας «Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ».

Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω της πλατφόρμας Google G Suite, προσφέροντας ευελιξία στη μάθηση και πρόσβαση σε διαδραστικά εργαλεία.

Οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ καθαρά ανά ώρα κατάρτισης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΔΥΠΑ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην αναβάθμιση προσόντων και δεξιοτήτων (upskilling), αλλά και στην επανειδίκευση (reskilling) του εργατικού δυναμικού της χώρας, ιδιαίτερα σε κλάδους αιχμής, μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Στόχος αυτών των δράσεων είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας των εργαζομένων και η διατήρηση των θέσεων εργασίας τους.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης από το ΚΔΒΜ Ρέντη της ΔΥΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/nea-anakoinwseis.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Novartis: Ποινή φυλάκισης 25 και 33 μηνών σε «Σαράφη», «Κελέση» - Οι αντιδράσεις Σαμαρά, Γεωργιάδη, Αβραμόπουλου, Λοβέρδου

Novartis: Ποινή φυλάκισης 25 και 33 μηνών σε «Σαράφη», «Κελέση» - Οι αντιδράσεις Σαμαρά, Γεωργιάδη, Αβραμόπουλου, Λοβέρδου

13:41 15/09
Eurobasket: H Εθνική έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» υπό τους ήχους του «Final Countdown» - Εικόνες & βίντεο

Eurobasket: H Εθνική έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» υπό τους ήχους του «Final Countdown» - Εικόνες & βίντεο

14:30 15/09
Ανησυχία για τις εγγραφές στη Μεγάλη του Γένους Σχολή: Χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου μετά από 571 χρόνια

Ανησυχία για τις εγγραφές στη Μεγάλη του Γένους Σχολή: Χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου μετά από 571 χρόνια

15:20 15/09
Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύονται πολυτελή αυτοκίνητα και 11 ακίνητα της Πόπης Σεμερτζίδου και των συγγενών της

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύονται πολυτελή αυτοκίνητα και 11 ακίνητα της Πόπης Σεμερτζίδου και των συγγενών της

12:44 15/09
Mητσοτάκης: Δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες οι οποίες απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης

Mητσοτάκης: Δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες οι οποίες απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης

10:55 15/09
Βίντεο από τον ξυλοδαρμό οδηγού τρόλεϊ στον Πειραιά - «Άρχισα να κορνάρω, με έβρισε και με χτύπησε»

Βίντεο από τον ξυλοδαρμό οδηγού τρόλεϊ στον Πειραιά - «Άρχισα να κορνάρω, με έβρισε και με χτύπησε»

13:11 15/09
Φοβερός Τεντόγλου: «Πέταξε» στον τελικό με το πρώτο άλμα

Φοβερός Τεντόγλου: «Πέταξε» στον τελικό με το πρώτο άλμα

15:36 15/09
Γερουλάνος στον Realfm 97,8: «Δεν υπάρχει κανένα παράθυρο συνεργασίας ούτε με την ΝΔ ούτε με τον κύριο Μητσοτάκη»

Γερουλάνος στον Realfm 97,8: «Δεν υπάρχει κανένα παράθυρο συνεργασίας ούτε με την ΝΔ ούτε με τον κύριο Μητσοτάκη»

14:45 15/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved