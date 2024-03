ΔΥΠΑ: Κατάρτιση για 131.500 ανέργους- Αναλυτικά τα προγράμματα

Τη σταδιακή δημιουργία 131.500 θέσεων κατάρτισης από τον επόμενο μήνα, ανακοίνωσε ο διοικητής της ΔΥΠΑ Σπύρος Πρωτοψάλτης από το βήμα ειδικής εκδήλωσης για το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων «Ενισχύοντας την Ελλάδα με Δεξιότητες για ένα Βιώσιμο Μέλλον» που πραγματοποιείται στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

της Αργυρούς Μαυρούλη

Στόχος, έως το 2025 να έχουν πιστοποιηθεί 500.000 άνεργοι και εργαζόμενοι – εκ των οποίων το 68% γυναίκες -σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, ενώ τα κονδύλια που θα διατεθούν αγγίζουν το 1 δισ. ευρώ. Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν, προβλέπουν την κατάρτιση:

-50.000 ανέργων και εργαζομένων σε πράσινες δεξιότητες

-30.000 ανέργων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

-25.000 ανέργων σε πανεπιστήμια

-10.000 ανέργων και εργάζομένων στην τεχνητή νοημοσύνη

-10.000 ανέργων σε ειδικότητα οδηγού

– 5.500 ανέργων ως προσωπικό ασφαλείας

– 1.000 ανέργων σε ψηφιακές δεξιότητες με τοποθέτηση στην εργασία.

Η εκδήλωση αποσκοπεί στην ανταλλαγή απόψεων γύρω από το κρίσιμο θέμα των Δεξιοτήτων, όπως αυτό αναδείχτηκε με την ανακήρυξη του 2023 ως Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, για την στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού και την ενίσχυση των επιχειρήσεων, στην κατεύθυνση της ευρωπαϊκής κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης.

Οι κεντρικές θεματικές ενότητες της εκδήλωσης είναι:

• Skills for a new economy

• Skills for an accessible and inclusive workplace

• Working as one: Education, training and employment systems

• A digital agenda for social transformation.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιούνται συζητήσεις στις οποίες θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Ευρωβουλής, των Κοινωνικών Εταίρων, των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων που ηγούνται στον τομέα τους, καθώς επίσης μαθητές επαγγελματικής εκπαίδευσης και ωφελούμενοι προγραμμάτων κατάρτισης που έχουν υλοποιηθεί με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τα συμπεράσματα των συζητήσεων πρόκειται να αποτελέσουν πεδίο αναφοράς για τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν στη χώρα μας, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης δράσεων αναβάθμισης δεξιοτήτων, από όλους τους συμμετέχοντες φορείς, ώστε η Ελλάδα να ανταποκριθεί στους στόχους που έχει θέση η ΕΕ στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2030».