Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στη Λεωφόρο Συγγρού λόγω θραύσης αγωγού - Real.gr

\u0394\u03c5\u03c3\u03c7\u03ad\u03c1\u03b5\u03b9\u03b1 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03ba\u03c5\u03ba\u03bb\u03bf\u03c6\u03bf\u03c1\u03af\u03b1 \u03c4\u03c9\u03bd \u03bf\u03c7\u03b7\u03bc\u03ac\u03c4\u03c9\u03bd \u03c3\u03b7\u03bc\u03b5\u03b9\u03ce\u03bd\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03ae\u03bc\u03b5\u03c1\u03b1, 18 \u03a6\u03b5\u03b2\u03c1\u03bf\u03c5\u03b1\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 2026, \u03c3\u03c4\u03b7 \u039f\u03b4\u03cc \u03a7\u03b1\u03c1\u03bf\u03ba\u03cc\u03c0\u03bf\u03c5, \u03c3\u03c4\u03bf \u03c1\u03b5\u03cd\u03bc\u03b1 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c2 <strong>\u039b\u03b5\u03c9\u03c6\u03cc\u03c1\u03bf \u03a0\u03bf\u03c3\u03b5\u03b9\u03b4\u03ce\u03bd\u03bf</strong>\u03c2, \u03b5\u03be\u03b1\u03b9\u03c4\u03af\u03b1\u03c2 \u03b8\u03c1\u03b1\u03cd\u03c3\u03b7\u03c2 \u03b1\u03b3\u03c9\u03b3\u03bf\u03cd \u03cd\u03b4\u03c1\u03b5\u03c5\u03c3\u03b7\u03c2.\r\n\r\n\u039f\u03b9 \u03bf\u03b4\u03b7\u03b3\u03bf\u03af \u03ba\u03b1\u03bb\u03bf\u03cd\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bd\u03b1 \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03b9\u03b4\u03b9\u03b1\u03af\u03c4\u03b5\u03c1\u03b1 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03b5\u03ba\u03c4\u03b9\u03ba\u03bf\u03af.