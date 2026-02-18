Quantcast
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στη Λεωφόρο Συγγρού λόγω θραύσης αγωγού - Real.gr
11:52, 18/02/2026
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται σήμερα, 18 Φεβρουαρίου 2026, στη Οδό Χαροκόπου, στο ρεύμα προς Λεωφόρο Ποσειδώνος, εξαιτίας θραύσης αγωγού ύδρευσης.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

