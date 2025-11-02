Δύσκολες ώρες για την Αγγελική Νικολούλη – Πέθανε η μητέρα της - Real.gr

Quantcast
Δύσκολες ώρες για την Αγγελική Νικολούλη – Πέθανε η μητέρα της

12:14, 02/11/2025
Credit: aggelikinikolouliofficial/Instagram

Πένθος για την Αγγελική Νικολούλη.

Έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη της μητέρα μετά από μακρά νοσηλεία.

