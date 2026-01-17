Δύσκολες ώρες για τον αγροτοσυνδικαλιστή Ρίζο Μαρούδα - Εφυγε από τη ζωή ο πατέρας του - Real.gr

Aπέραντη θλίψη για τον πρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας (ΕΟΑΣΝΛ) Ρίζο Μαρούδα και συντονιστή του μπλόκου της Νίκαιας αλλά και της πανελλαδικής καθώς απεβίωσε ο πατέρας του που έδινε τις τελευταίες εβδομάδες μάχη για τη ζωή του νοσηλευόμενος σε νοσοκομείο της Λάρισας

Ο Ρίζος Μαρούδας έβρισκε το χρόνο παρά το φόρτο των υποχρεώσεων για το συντονισμό των μπλόκων να τον επισκέπτεται καθημερινά χωρίς να έχει δημοσιοποιήσει την προσωπική του περιπέτεια, αναφέρει το thessaliatv.

Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά της «στον σύντροφο Ρίζο Μαρούδα, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, και την οικογένειά του για την απώλεια του πατέρα του, Κυριαζή. Ο σύντροφος Κυριαζής Μαρούδας γεννήθηκε το 1937 από οικογένεια αγωνιστών. Συμμετείχε στους Λαμπράκηδες και στη συνέχεια έγινε μέλος του ΚΚΕ όπου παρέμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του, έχοντας συμβολή στο εργατικό λαϊκό κίνημα στην περιοχή της Λάρισας και της Αγιάς».