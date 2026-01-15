Δύσκολες ώρες για τον Αιμίλιο Χειλάκη - Real.gr

Βαρύ πένθος για τον δημοφιλή ηθοποιό.

Δύσκολες στιγμές βιώνει ο Αιμίλιος Χειλάκης, καθώς έχασε τη μητέρα του. Ο αγαπημένος ηθοποιός έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση με μια ιδιαίτερα συγκινητική και τρυφερή ανάρτηση.

Αναλυτικά η ανάρτησή του Αιμίλιου Χειλάκη:

Η Γαρυφαλίτσα μου έφυγε.

Αυτό το πλήρης ημερών πάντα με ενοχλούσε να το λέω. Ποιός βαθμολογεί αυτήν την πληρότητα…

Τώρα θα κατοικήσει στην μνήμη.

Το να την θυμάστε είναι η πιο ωραία ευχή σ’αυτούς που μένουν πίσω. Μια προτροπή που έχει νόημα.

Θα σε θυμάμαι μανούλα μου τόσο όμορφη, τόσο γλυκειά και τόσο αρχοντική.

Το παιδί μέσα μου σήμερα γέρασε, το πήρες μαζί σου. Θα σε θυμάμαι.

Ο Μίλος σου.