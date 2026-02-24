Σε κόκκινο συναγερμό ο Έβρος: 150 χιλιάδες στρέμματα κάτω από τα νερά – Πλημμύρισε ο κάμπος των Λαβάρων - Real.gr

Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται ο Νομός Έβρου μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών. Ο Έβρος ποταμός υπερχείλισε, πολλά αναχώματα έσπασαν και τα ορμητικά νερά κατέκλυσαν αγροτικές εκτάσεις, αλλά και τις αυλές των πρώτων σπιτιών.

Συνολικά 150.000 στρέμματα έχουν καλυφθεί από νερό προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε υποδομές και καλλιέργειες.

Οι κάτοικοι θα περάσουν μια ακόμη δύσκολη νύχτα, καθώς ο ποταμός από τα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία μέχρι και τη θάλασσα κοντά στην Αλεξανδρούπολη κατεβάζει μεγάλες ποσότητες νερού. Το βουητό από το νερό είναι χαρακτηριστικό.

Πολύ πιο δύσκολη είναι η κατάσταση για τους κατοίκους των Λαβάρων, όπου το πρωί της Τρίτης έσπασε ένα ανάχωμα εδώ στην περιοχή του Αμορίου. Μεγάλες ποσότητες νερού κατακλύζουν τον κάμπο που βρίσκεται μπροστά από αυτό το χωριό.

Το μεσημέρι συνεδρίασε το τοπικό συντονιστικό όργανο και πήρε απόφαση να κλείσουν όλοι οι δίοδοι από τον κάθετο οδικό άξονα. Ακόμη ενημερώθηκαν οι κάτοικοι των σπιτιών που βρίσκονται δίπλα στο δρόμο να είναι προσεκτικοί καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και εάν θα χρειαστούν να ζητήσουν σάκους με άμμο για να μεταφέρουν σε κάποια σημεία, ώστε να αποκλείσουν το ενδεχόμενο επιπλέον πλημμυρών.

Η Βουλγαρία, ενημέρωσε ότι τις επόμενες 36 ώρες ο ποταμός Έβρος θα κατεβάσει μεγάλες ποσότητες νερού.

Σε «κόκκινο συναγερμό» ο Έβρος

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε, εκ νέου, σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» από σήμερα Τρίτη 24/02/2026 έως και την Παρασκευή 27/02/2026 την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς σύμφωνα με τον περιφερειάρχη και σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, λόγω της ανόδου της στάθμης και υπερχείλισης του ποταμού Έβρου.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως τονίζει το υπουργείο σε σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος και η Περιφέρεια καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).

Η κατάσταση στο Πύθιο Διδυμοτείχου, μετά τη μεγάλη άνοδο της στάθμης του ποταμού, η οποία λίγο πριν από τα μεσάνυχτα ξεπέρασε το «ψυχολογικό όριο» των 7 μέτρων και έφτασε τα 7,15 μ. παραμένει κρίσιμη.

Αν και η στάθμη υποχώρησε στα 6,75 μ., γεγονός που δημιουργεί σχετική αποκλιμάκωση, ο κίνδυνος παραμένει

Τα νερά έχουν πλημμυρίσει τον κάμπο και έχουν εισέλθει στον οικισμό από τον περιφερειακό δρόμο που διέρχεται από την άκρη του χωριού, φτάνοντας μέχρι τις πρώτες αυλές κατοικιών.

Στο σημείο επιχειρούν συνεργεία της Περιφέρειας, της Πυροσβεστικής και μηχανήματα έργου, με παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν ρίψη χωμάτων και προσπάθεια στεγανοποίησης φρεατίου από όπου εκτιμάται ότι πέρασαν τα νερά προς τον οικισμό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές σε κατοικίες.

Στον κάμπο του Πυθίου, δίπλα στο χωριό, η εικόνα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η σιδηροδρομική γραμμή και ο σιδηροδρομικός σταθμός έχουν καλυφθεί από τα νερά, όπως κι ο τοπικός αστυνομικός σταθμός. Σε ορισμένα σημεία το ύψος του νερού εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 μέτρα, προσεγγίζοντας τα 2,6–2,7 μ., με χαρακτηριστικό παράδειγμα μπασκέτα ύψους περίπου τριών μέτρων που έχει σχεδόν καλυφθεί.