Dyson V15 Detect Absolute: Ξεμπερδέψτε μια και καλή με τη σκόνη και τις τρίχες - Real.gr

Η σκούπα Dyson V15 Detect Absolute είναι κατάλληλη για σπίτια που ζουν κατοικίδια.

Χαράς… ευαγγέλια για όσους αγαπούν την καθαριότητα και είναι σχολαστικοί με τη βρωμιά μέσα στο σπίτι τους και όχι μόνο…

Μια ισχυρή και έξυπνη ασύρματη σκούπα έρχεται να τους λύσει τα χέρια, καθώς αποκαλύπτει την αόρατη σκόνη, ξεμπερδεύει τις τρίχες, καταμετρά το μέγεθος και τον αριθμό των σωματιδίων της σκόνης, προσαρμόζει αυτόματα την ισχύ απορρόφησης, αποδεικνύει επιστημονικά τον βαθύ καθαρισμό.

Ναι, όλα αυτά κάνει Dyson V15 Detect Absolute, η οποία με την επανασχεδιασμένη κεφαλή καθαρισμού Fluffy Optic με φως τοποθετημένο στην σωστή γωνία και σε συγκεκριμένη απόσταση από το έδαφος κάνει ορατή τη διπλάσια ποσότητα αόρατης σκόνης στα σκληρά δάπεδα.

Παράλληλα, διαθέτει αισθητήρα piezo που ανιχνεύει τη σκόνη και μετρά 15.000 φορές το δευτερόλεπτο το μέγεθος και τον αριθμό των σωματιδίων της, αυξάνοντας αυτόματα την ισχύ απορρόφησης όταν χρειάζεται.

​

Επίσης η οθόνη LCD δείχνει σε πραγματικό χρόνο το μέγεθος και τον αριθμό των σωματιδίων της σκόνης που απορροφά.

Η De-tangle τεχνολογία στην κεφαλή καθαρισμού Digital Motorbar φροντίζει ώστε να ξεμπερδεύει τις τρίχες καθώς καθαρίζετε και οδηγούνται απευθείας στον κάδο χωρίς να μπερδεύονται στη ράβδο καθαρισμού.

Τεχνολογία DLS στην κεφαλή καθαρισμού Digital Motorbar παρακολουθεί την αντίσταση της κεφαλής καθαρισμού και προσαρμόζει ανάλογα την ισχύ απορρόφησης.

Αξίζει να τονιστεί ότι η ισχύς απορροφητικότητας είναι 230 AW (Air Watts) / Τεχνολογία 14 κυκλώνων, διαθέτει ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου (Li-Ion) 25.2V, η οποία χρειάζεται 4,5 ώρες για πλήρη φόρτιση.

Η μέγιστη αυτονομία της είναι 60 λεπτά σε κανονική λειτουργία και 5 λεπτά σε λειτουργία μέγιστης ισχύος.

Το πλήρως σφραγισμένο σύστημα φιλτραρίσματος HEPA παγιδεύει το 99,97% των σωματιδίων μεγέθους έως 0,1 microns, ενώ η χωρητικότητα του κάδου είναι 0,77 lt.

Το βάρος της δεν ξεπερνά τα 3,10 κιλά, ενώ οι διαστάσεις της είναι 38,4 (Μ) x 13,4 (Π) cm, ενώ προσφέρει εγγύηση 2 ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου τη σελίδα της Dyson και το Instagram Account @damkalidis