Δυστύχημα στην Πιερία: Διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο η 11χρονη - Θρήνος για την 9χρονη αδελφή της - Real.gr

Σοκ στο πανελλήνιο προκάλεσε η είδηση πως ένα εννιάχρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Πιερία το απόγευμα της Τετάρτης.

Εσπευσμένα μεταφέρθηκε διασωληνωμένη από το νοσοκομείο Κατερίνης στο Ιπποκράτειο, στη Θεσσαλονίκη, η 11χρονη αδελφή της, που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά.

Τα δύο κορίτσια επέβαιναν στο αυτοκίνητο που οδηγούσε η 35χρονη μητέρα τους, που υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να βγει από τον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης – Δίου, στη Νέα Έφεσο, και να πέσει σε δέντρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια μένει μόνιμα στη Γερμανία, τόπο καταγωγής της 35χρονης και φέρεται να επισκέφτηκαν την Ελλάδα για διακοπές, καθώς ο πατέρας των κοριτσιών είναι Έλληνας. Μάλιστα, το αυτοκίνητο ανήκει στην πεθερά της 35χρονης.

Η εννιάχρονη τραυματίστηκε θανάσιμα και πυροσβέστες χρειάστηκε να την απεγκλωβίσουν από το όχημα, ενώ η αδελφή της είναι σε σοβαρή κατάσταση και οι γιατροί έκριναν σκόπιμη τη μεταφορά της στο Ιπποκράτειο. Η μητέρα των κοριτσιών φέρει ελαφρά τραύματα και παραμένει στο νοσοκομείο Κατερίνης.

Τραγική φιγούρα ο πατέρας, που πήγε στο σημείο και έπαθε σοκ από το ασύλληπτο θέαμα, με αποτέλεσμα να διακομισθεί και ο ίδιος στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία ερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.

