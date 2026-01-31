Δυτική Ελλάδα: Μειώθηκε το 2025 ο αριθμός των οδηγών που εμπόδιζαν την ελεύθερη κίνηση πεζών και ατόμων με αναπηρίες - Real.gr

Μειώθηκε το 2025, σε σύγκριση με το 2024, ο αριθμός των οδηγών αυτοκινήτων και δικύκλων, οι οποίοι στάθμευσαν παράνομα, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εμποδίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ελεύθερη κίνηση των πεζών και των ατόμων με αναπηρίες.

Το γεγονός αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της Αστυνομίας για το 2025, σχετικά με τον αριθμό των παραβάσεων που καταγράφηκαν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, τα οποία παρουσιάζει το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο, το 2025 καταγράφηκαν συνολικά και στις τρεις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Ελλάδας, δηλαδή σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία, 13.530 παραβάσεις, ενώ το 2024 είχαν καταγραφεί, 15.237 παραβάσεις. Όπως προκύπτει, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν, μειώθηκαν κατά 1.707.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της Αστυνομίας, οι παραβάσεις που καταγράφηκαν το 2025 και στις τρεις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Ελλάδας, ήταν οι εξής:

*6.162 παραβάσεις (7.648 το 2024) για στάση και στάθμευση σε πεζοδρόμια πλατείες και ειδικά ερείσματα που προορίζονται για πεζούς και ποδηλατοδρόμους

*4.542 παραβάσεις (4.718 το 2024) για στάση και στάθμευση στις εισόδους και εξόδους των πεζόδρομων και πάνω σ’ αυτούς

*1.711 παραβάσεις (1.748 το 2024) για στάση και στάθμευση σε θέση όπου βρίσκεται ράμπα διάβασης ΑμεΑ, σε ειδικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ και σε χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ και ειδικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ, εντός υπαίθριων και υπόγειων χώρων στάθμευσης

*897 παραβάσεις (909 το 2024) για στάση και στάθμευση επάνω σε διαβάσεις πεζών και σε απόσταση μικρότερη από πέντε μέτρα από αυτές

*218 (214 το 2024) παραβάσεις για παράνομη κίνηση σε πεζόδρομους

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, μειώθηκε σημαντικά, δηλαδή κατά 1.486, ο αριθμός των παραβάσεων για στάθμευση σε πεζοδρόμια, πλατείες και ειδικά ερείσματα που προορίζονται για πεζούς και ποδηλατοδρόμους, ενώ μειώθηκε ελάχιστα, μόνο κατά 37, ο αριθμός των παραβάσεων για στάθμευση σε ράμπες διάβασης ΑμεΑ, όπως και σε ειδικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ.

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, οι περισσότερες παραβάσεις το 2025 καταγράφηκαν τον Φεβρουάριο, όπου έφθασαν τις 1.586, και οι λιγότερες τον Δεκέμβριο, όπου βεβαιώθηκαν 820.

Έλεγχοι για ηχορύπανση

Όμως, εκτός από τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σχετικά με την ελεύθερη κίνηση των ΑμεΑ και των πεζών, η Αστυνομία πραγματοποιεί συνεχείς ελέγχους και για ηχορρύπανση που προκαλείται τόσο από αυτοκίνητα, όσο και από δίκυκλα.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Αστυνομίας, το 2025 βεβαιώθηκαν 475 παραβάσεις, ενώ το 2024 είχαν καταγραφεί 628. Δηλαδή, καταγράφεται μείωση των παραβάσεων κατά 153.

Οι περισσότερες παραβάσεις καταγράφηκαν τον Ιούνιο, όπου έφθασαν τις 72 και οι λιγότερες τον Δεκέμβριο, όπου βεβαιώθηκαν 12.

Σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, είναι συνεχείς οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία, ενώ οι αστυνομικοί επεμβαίνουν άμεσα όταν διαπιστώνεται ότι ράμπες διάβασης και θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ είναι είτε κατειλημμένες είτε απροσπέλαστες, καθώς και όταν διαπιστώνεται ότι εμποδίζεται η ελεύθερη κίνηση των πεζών από σταθμευμένα αυτοκίνητα και δίκυκλα.