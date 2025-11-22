Δυτική Ελλάδα: Πλημμύρες και καταστροφές από τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Καταστροφές από τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα.

Στο έλεος της κακοκαιρίας περιοχές της Ηπείρου, με την ΕΜΑΚ να κάνει ολονύχτιες επιχειρήσεις για τον απεγκλωβισμό κατοίκων.

Με βάρκες και φακούς έψαχναν όλη τη νύχτα σε δρόμους της Φιλιππιάδας, που είχαν μετατραπεί σε λίμνη, για να προσφέρουν βοήθεια σε κατοίκους και ζώα.

Τα ορμητικά νερά και η λάσπη σάρωσαν τα πάντα. Oι κάτοικοι σε απόγνωση. Με σκούπες, σφουγγαρίστρες και κουβάδες προσπαθούν να σώσουν το βιος τους.

Σκάλες έχουν βυθιστεί στα λασπόνερα και τα αυτοκίνητα επιπλέουν στους δρόμους που έχουν μετατραπεί σε λίμνες.

Στο χωριό Κλεισούρα, ο χείμαρρος δεν άντεξε τον όγκο νερού, με αποτέλεσμα να διαλυθεί ο δρόμος και το χωριό να κοπεί στα δύο.

Στην Κόνιτσα, από τον τεράστιο όγκο νερού ο ποταμός Αώος φούσκωσε επικίνδυνα. Ενδεικτικές της καταστροφής οι εικόνες από το drone. Πλημμυρισμένοι και οι παράδρομοι της Εγνατίας οδού στην Πεδινή και στην Καστρίτσα Ιωαννίνων.

Εικόνες βιβλικής καταστροφής στο Ματσούκι Ιωαννίνων. Στα ορεινά των Ιωαννίνων και της Άρτας καταγράφηκαν πάνω από 400 τόνοι νερού ανά στρέμμα, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο σύνολο των βροχοπτώσεων που δέχεται η Αθήνα μέσα σε έναν χρόνο.

«Ο απολογισμός είναι πολύ άσχημος σε όλη την Ήπειρο. Το σίγουρο είναι ότι θα χρειαστούμε τεράστιο αγώνα», δήλωσε ο περιφερειάρχης Ηπείρου.

Κατολισθήσεις σημειώθηκαν στην ορεινή Άρτα. 11 χωριά αποκλείστηκαν με τα συνεργεία να προσπαθούν να ανοίξουν τους δρόμους κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Τις πληγές της μετρά η Κέρκυρα. Οι ζημιές σε κτίρια και στο οδικό δίκτυο είναι τεράστιες.

Στο νησί, βρέθηκαν ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών για να συντονίσουν ενέργειες για την στήριξη των πληγέντων.