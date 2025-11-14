Quantcast
Δυτική Ελλάδα: Ξεκίνησε η καταβολή αποζημιώσεων για την ευλογιά σε κτηνοτρόφους - Real.gr
real player

Δυτική Ελλάδα: Ξεκίνησε η καταβολή αποζημιώσεων για την ευλογιά σε κτηνοτρόφους

12:01, 14/11/2025
Δυτική Ελλάδα: Ξεκίνησε η καταβολή αποζημιώσεων για την ευλογιά σε κτηνοτρόφους

Η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025.

Ξεκίνησε η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων προς τους κτηνοτρόφους, των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν στο πλαίσιο των μέτρων εξάλειψης του νοσήματος της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη Δυτική Ελλάδα. Ήδη έχουν εκδοθεί εντάλματα πληρωμής για 42 κτηνοτρόφους, συνολικού ύψους 750.000 ευρώ, με τα ποσά να πιστώνονται στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς τις επόμενες ημέρες.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει εξασφαλίσει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) συνολική κατανομή ύψους 3.000.000 ευρώ, η οποία καλύπτει τους κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν έως τις 31 Οκτωβρίου 2025. Η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025.

Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για τους κτηνοτρόφους της περιοχής, που βρέθηκαν χωρίς εισόδημα και αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα επιβίωσης, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κινητοποιήθηκε άμεσα και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επισπευστούν οι διαδικασίες και να καταβληθούν το συντομότερο οι αποζημιώσεις.

«Από την πρώτη στιγμή σταθήκαμε στο πλευρό των κτηνοτρόφων που δοκιμάζονται σκληρά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εργάστηκε μεθοδικά και συντονισμένα, ώστε να μειωθεί ο χρόνος αποζημίωσης και να δοθεί γρήγορα οικονομική ανάσα σε όσους επλήγησαν. Παραμένουμε σε συνεχή επαφή με τους παραγωγούς και συνεχίζουμε να διεκδικούμε κάθε διαθέσιμο πόρο και μέτρο στήριξης, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της τοπικής κτηνοτροφίας και να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας της Περιφέρειάς μας», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Μητσοτάκης: Η άμυνα απέναντι στην ακρίβεια αποτελεί την κορυφαία κυβερνητική προτεραιότητα

Μητσοτάκης: Η άμυνα απέναντι στην ακρίβεια αποτελεί την κορυφαία κυβερνητική προτεραιότητα

12:23 14/11
Ανδρουλάκης: Η κοινωνία έχει αγανακτήσει με το κόστος ζωής - Μονόδρομος η πολιτική αλλαγή - BINTEO

Ανδρουλάκης: Η κοινωνία έχει αγανακτήσει με το κόστος ζωής - Μονόδρομος η πολιτική αλλαγή - BINTEO

12:10 14/11
Καραχάλιος: Ο Καμμένος ήθελε να ενωθούν σε κόμμα οι ΑΝΕΛ και το ΚΥΜΑ της Μαρίας Καρυστιανού

Καραχάλιος: Ο Καμμένος ήθελε να ενωθούν σε κόμμα οι ΑΝΕΛ και το ΚΥΜΑ της Μαρίας Καρυστιανού

10:00 14/11
Καραλής: Είχα έναν σοβαρό τραυματισμό – Οι γιατροί ανακοίνωσαν στη μητέρα μου ότι δεν θα μπορούσα να συνεχίσω

Καραλής: Είχα έναν σοβαρό τραυματισμό – Οι γιατροί ανακοίνωσαν στη μητέρα μου ότι δεν θα μπορούσα να συνεχίσω

01:45 14/11
Προσωρινή διαταγή υπέρ του εκδοτικού οίκου Gutenberg για τη δημοσίευση αποσπασμάτων από το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα

Προσωρινή διαταγή υπέρ του εκδοτικού οίκου Gutenberg για τη δημοσίευση αποσπασμάτων από το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα

11:09 14/11
Πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ στο Kontra24: Η Τυχεροπούλου πρέπει να ελέγχεται, όχι να ελέγχει άλλους

Πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ στο Kontra24: Η Τυχεροπούλου πρέπει να ελέγχεται, όχι να ελέγχει άλλους

10:25 14/11
«Είναι εργατικός, κύριος, άντρας, βαρύς κι ασήκωτος»: Παίκτης έκανε προξενιό τον πατέρα του στη Ζέτα Μακρυπούλια - ΒΙΝΤΕΟ

«Είναι εργατικός, κύριος, άντρας, βαρύς κι ασήκωτος»: Παίκτης έκανε προξενιό τον πατέρα του στη Ζέτα Μακρυπούλια - ΒΙΝΤΕΟ

10:35 14/11
Ελένη Φουρέιρα: Την πήρε ο ύπνος στο στούντιο – Το viral βίντεο

Ελένη Φουρέιρα: Την πήρε ο ύπνος στο στούντιο – Το viral βίντεο

10:15 14/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved