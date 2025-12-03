e-ΕΦΚΑ: Με τα ψηφιακά ΚΕΠΑ, εισάγεται μια νέα εποχή για την πιστοποίηση αναπηρίας στην Ελλάδα - Real.gr

Quantcast
21:00, 03/12/2025
e-ΕΦΚΑ: Με τα ψηφιακά ΚΕΠΑ, εισάγεται μια νέα εποχή για την πιστοποίηση αναπηρίας στην Ελλάδα

Τι αναφέρει σε βίντεο ο φορέας.

«Ο e-ΕΦΚΑ στηρίζει καθημερινά την προσβασιμότητα, την ίση μεταχείριση και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση για όλους. Με τα Ψηφιακά ΚΕΠΑ, ο e-ΕΦΚΑ εισάγει μια νέα εποχή για την πιστοποίηση αναπηρίας στην Ελλάδα».

Αυτό αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο φορέας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο που αναρτήθηκε, ο e-ΕΦΚΑ επισημαίνει τα ακόλουθα:

«Ο τρόπος πιστοποίησης της αναπηρίας στην Ελλάδα έχει αλλάξει. Η διαδικασία πραγματοποιείται πλήρως ψηφιακά μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας στο epan.gov.gr.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά με κωδικούς Taxis ή με τη βοήθεια των ΚΕΠ, Κέντρων Κοινότητας ή Γραμματειών ΚΕΠΑ. Κάθε πολίτης με ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ μπορεί να υποβάλει αίτηση και να παρακολουθεί ψηφιακά την πορεία του φακέλου του.

Στην πλατφόρμα “Ψηφιακά ΚΕΠΑ” φαίνεται κάθε στάδιο: Υποβολή-Ιατρικός Φάκελος-Ραντεβού-Απόφαση.

Οι πολίτες ενημερώνονται είτε με SMS είτε καλώντας στο 1555 είτε μέσω της γραμματείας ΚΕΠΑ. Σε περιπτώσεις αδυναμίας μετακίνησης στα ΚΕΠΑ, η εξέταση γίνεται κατ’ οίκον, κατόπιν δήλωσης του θεράποντος ιατρού.

Το ΚΕΠΑ πιστοποιεί το ποσοστό και τη διάρκεια αναπηρίας, καθώς και το ποσοστό ασφαλιστικής αναπηρίας, όπου χρειάζεται.

Η πιστοποίηση ανοίγει τον δρόμο για συντάξεις αναπηρίας, επιδόματα αναπηρίας, Κάρτα Αναπηρίας, φορολογικές απαλλαγές και Δελτίο Μετακίνησης ΑμεΑ. Απαιτείται ξεχωριστή αίτηση για κάθε παροχή.

Με τα Ψηφιακά ΚΕΠΑ, ο e-ΕΦΚΑ εισάγει μια νέα εποχή για την πιστοποίηση αναπηρίας στην Ελλάδα: ψηφιακά, απλά, ανθρώπινα».

