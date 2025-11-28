e-ΕΦΚΑ: Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής δόσεων ρύθμισης και τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών - Real.gr

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει τους οφειλέτες του ΚΕΑΟ ότι παρατείνεται έως τη Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου 2025, η προθεσμία καταβολής των δόσεων ρύθμισης που λήγουν σήμερα 28 Νοεμβρίου 2025.

Επίσης, μέχρι τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2025, παρατείνεται και η προθεσμία καταβολής:

τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών του δημοσίου τομέα μισθολογικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2025,

τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων (ιδιωτικού τομέα) και οικοδομοτεχνικών έργων μισθολογικής περιόδου Οκτωβρίου 2025,

τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών Οκτωβρίου 2025 εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών, καθώς και δόσεων εκκαθάρισης εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο του π. ΟΓΑ και

ασφαλιστικών εισφορών προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, αναγνωρίσεων χρόνου ασφάλισης κ.λπ., με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 28η Νοεμβρίου 2025.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η παράταση κρίνεται σκόπιμη για τη διευκόλυνση των υπόχρεων, λόγω δυσλειτουργιών που παρουσιάστηκαν σήμερα στην πραγματοποίηση των εν λόγω συναλλαγών μέσω του δικτύου της Eurobank.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ