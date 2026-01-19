Σφοδρό τροχαίο στην Ε.Ο. Πάτρας - Τρίπολης - Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του - Real.gr

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άνδρας, ύστερα από εκτροπή του αυτοκινήτου που οδηγούσε νωρίτερα σήμερα.

Το ατύχημα σημειώθηκε, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής, συνθήκες στην Ε.Ο. Πάτρας – Τρίπολης στο ύψος του Ερυμάνθου.

Η πυροσβεστική έφτασε άμεσα στο σημείο με 6 πυροσβέστες και 2 οχήματα.