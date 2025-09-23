ΕΑΒ: Παραδόθηκε το 42ο F-16 Viper της Πολεμικής Αεροπορίας - Real.gr

Συμπληρώθηκε το 50% του προγράμματος αναβάθμισης

Στην Πολεμική Αεροπορία παραδόθηκε το 42ο εκσυγχρονισμένο F-16 Viper, σε συνεργασία της Lockheed Martin με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ).

Όπως τονίζεται σε κοινή ανακοίνωση των δύο εταιρειών, με αυτήν την παράδοση συμπληρώθηκε το 50% του προγράμματος αναβάθμισης του στόλου, που αποτελεί κομβικό ορόσημο για την εξέλιξη του έργου.

Σημειώνεται ότι οι παραδόσεις έχουν επιταχυνθεί τα τελευταία δύο χρόνια, χάρη στη στενή συνεργασία της ΕΑΒ, της Πολεμικής Αεροπορίας, της κυβέρνησης των ΗΠΑ και της Lockheed Martin.

«Η παράδοση του 42ου F-16 Viper επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της Ελλάδας στις συμμαχικές επιχειρήσεις και τη δέσμευσή μας να στηρίζουμε την Πολεμική Αεροπορία με αξιόμαχες δυνατότητες», δήλωσε ο Mike Shoemaker, αντιπρόεδρος του Integrated Fighter Group στη Lockheed Martin.

«Το F-16 Viper ενισχύει τη διαλειτουργικότητα στο ΝΑΤΟ, βελτιώνει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και ενδυναμώνει τον ρόλο της Ελλάδας στην ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής», πρόσθεσε.

«Με την παράδοση του 42ου F-16 Viper το πρόγραμμα διανύει το μέσον της διαδρομής», ανέφερε ο Αλέξανδρος Διακόπουλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΑΒ. «Η εγχώρια προστιθέμενη αξία μένει στην Ελλάδα και μετατρέπεται σε ασφάλεια για το Αιγαίο, σε συνεργασία με την ΠΑ, την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τη Lockheed Martin. Συνεχίζουμε με την ίδια δυναμική», συμπλήρωσε.

Το πρόγραμμα Viper εξοπλίζει τα ελληνικά F-16 με ραντάρ APG-83 AESA, προηγμένα συστήματα αποστολής, αναβαθμισμένες δυνατότητες ασφαλείας και εκσυγχρονισμένο πιλοτήριο. Οι εργασίες πραγματοποιούνται στην Ελλάδα με την υποστήριξη εξειδικευμένων ομάδων της Lockheed Martin.

Το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ελληνικών F-16, βάσει της σύμβασης, αφορά συνολικά 84 αεροσκάφη, ενώ σημειώνεται ότι δύο εξ αυτών δεν είναι πλέον διαθέσιμα.

Η Lockheed Martin ήδη έχει προσφέρει στην ελληνική οικονομία οφέλη άνω του 1 δισ. δολαρίων μέσα από πολυετείς βιομηχανικές συνεργασίες, όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.