Εμπρηστικός μηχανισμός εντοπίστηκε στη Δροσιά - Real.gr

Εμπρηστικός μηχανισμός εντοπίστηκε στη Δροσιά
Εμπρηστικός μηχανισμός εντοπίστηκε στη Δροσιά

13:51, 12/08/2025
Εμπρηστικός μηχανισμός εντοπίστηκε σε δασική περιοχή στη Δροσιά το μεσημέρι της Τρίτης.

Τον μηχανισμό που αποτελείται από δύο γκαζάκια και ένα μπουκάλι με βενζίνη τυλιγμένα με μονωτική ταινία, εντόπισε πολίτης.

Ο πολίτης ειδοποίησε τις Αρχές και ο μηχανισμός απομακρύνθηκε από το σημείο και παραδόθηκε στους ειδικούς των εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι τον εξετάζουν για τυχόν αποτυπώματα ή γενετικό υλικό. Επίσης, οι Αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή προκειμένου να εντοπίσουν το άτομο που άφησε τον μηχανισμό στο σημείο.

