Εμπρηστικός μηχανισμός εντοπίστηκε στη Δροσιά - Real.gr

Εμπρηστικός μηχανισμός εντοπίστηκε σε δασική περιοχή στη Δροσιά το μεσημέρι της Τρίτης.

Τον μηχανισμό που αποτελείται από δύο γκαζάκια και ένα μπουκάλι με βενζίνη τυλιγμένα με μονωτική ταινία, εντόπισε πολίτης.

Ο πολίτης ειδοποίησε τις Αρχές και ο μηχανισμός απομακρύνθηκε από το σημείο και παραδόθηκε στους ειδικούς των εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι τον εξετάζουν για τυχόν αποτυπώματα ή γενετικό υλικό. Επίσης, οι Αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή προκειμένου να εντοπίσουν το άτομο που άφησε τον μηχανισμό στο σημείο.