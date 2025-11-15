«Έχεις καμιά πλάκα χρυσού»: Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι της σπειράς με τις απάτες σε καζίνο - Η αναφορά στον Μαρτίκα - Real.gr

Αποκαλυπτικές είναι οι συνομιλίες μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης που έστηνε κομπίνες σε καζίνο και υποσχόταν μεγάλες επενδύσεις στα θύματά της.

Η εν λόγω οργάνωση, κατάφερε να αποσπάσει μεγάλα χρηματικά ποσά από τουλάχιστον επτά άτομα. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ο πρώην παίκτης ριάλιτι, Σπύρος Μαρτίκας. Μάλιστα, έφτασαν στο σημείο να σκηνοθετήσουν «εικονική» ληστεία σε βάρος του ίδιου τους του συνεργάτη, την ώρα που υποτίθεται πως θα του επιστρέφονταν τα χρήματα σε μορφή χρυσών ράβδων.

Σοκάρουν οι διάλογοι μεταξύ των εγκεφάλων της εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορούνται πως «δάγκωσαν» δεκάδες επιχειρηματίες, αποκομίζοντας λεία που ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Στους διαλόγους που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το MEGA φαίνεται ο κυνισμός των μελών της σπείρας.

Αναλυτικά οι διάλογοι:

Αρχηγός : Θα σου βγάλω και ένα 5% ρε φίλε συμπλήρωμα, μπορεί να κάνω δύο γυρίσματα και να σου βγάλω 10%.

: Θα σου βγάλω και ένα 5% ρε φίλε συμπλήρωμα, μπορεί να κάνω δύο γυρίσματα και να σου βγάλω 10%. Θύμα : Άρα την Τετάρτη πόσο για να ξέρω πόσο θα κάτσω, πόση ώρα.

: Άρα την Τετάρτη πόσο για να ξέρω πόσο θα κάτσω, πόση ώρα. Αρχηγός : Άρα το 50, δεν είναι ανάγκη να κάτσεις, το 50 θα γίνει 55 ή 52, ή 55.

: Άρα το 50, δεν είναι ανάγκη να κάτσεις, το 50 θα γίνει 55 ή 52, ή 55. Θύμα: Ναι.

Ναι. Αρχηγός : Συν τα 50 που έχεις.

: Συν τα 50 που έχεις. Θύμα : Ωραία.

: Ωραία. Αρχηγός : Κατάλαβες;

: Κατάλαβες; Θύμα : Άρα το 50αρι αυτό που θα σου φέρω Τετάρτη θα το πάρω σε έναν μήνα γιατί το χρειάζομαι.

: Άρα το 50αρι αυτό που θα σου φέρω Τετάρτη θα το πάρω σε έναν μήνα γιατί το χρειάζομαι. Αρχηγός : Σε έναν μήνα θα το πάρεις.

: Σε έναν μήνα θα το πάρεις. Θύμα : Το άλλο το 50αρι το αφήνω μέσα.

: Το άλλο το 50αρι το αφήνω μέσα. Αρχηγός: Ό,τι θέλεις.

Σε άλλον μάλιστα διάλογο, κοροϊδεύουν τα θύματά τους, χαρακτηρίζοντας ως «βλάκα» τον Σπύρο Μαρτίκα.

Μέλος Α : A, μπράβο θα πρέπει να ανέβουν και τέτοια και…

: A, μπράβο θα πρέπει να ανέβουν και τέτοια και… Υπαρχηγός : Ναι, άστο θα φουντώσει.

: Ναι, άστο θα φουντώσει. Μέλος Α : Να μπει και κανένας Influencer για να φουντώσει, κατάλαβες.

: Να μπει και κανένας Influencer για να φουντώσει, κατάλαβες. Υπαρχηγός : Ναι, αλλά φοβάμαι μην πλακώσει η Εφορία στα μαγαζιά, μόνο αυτό με ενοχλεί, τίποτε άλλο.

: Ναι, αλλά φοβάμαι μην πλακώσει η Εφορία στα μαγαζιά, μόνο αυτό με ενοχλεί, τίποτε άλλο. Μέλος Α : Ο Κ. θα έρθει και θα πει ώπα φίλε τι έγινε εδώ. Μοιράζετε πλάκες;

: Ο Κ. θα έρθει και θα πει ώπα φίλε τι έγινε εδώ. Μοιράζετε πλάκες; Υπαρχηγός : Γέλια.

: Γέλια. Μέλος Α : Ο Μαρτίκας θα πει, η πλάκα μου, θα πει ο Μαρτίκας. Είναι από τις πλάκες μου, θα πει.

: Ο Μαρτίκας θα πει, η πλάκα μου, θα πει ο Μαρτίκας. Είναι από τις πλάκες μου, θα πει. Υπαρχηγός : (Γέλια). Άλλος βλάκας. Αυτός είναι βλάκας τελείως.

: (Γέλια). Άλλος βλάκας. Αυτός είναι βλάκας τελείως. Μέλος Α : Ο Μαρτίκας θα πεταχτεί και θα πει αυτή είναι η πλάκα μου.

: Ο Μαρτίκας θα πεταχτεί και θα πει αυτή είναι η πλάκα μου. Υπαρχηγός : Ναι, ναι, ναι.

: Ναι, ναι, ναι. Μέλος: (Γέλια).

Σε άλλον διάλογο μιλούν για πλάκες χρυσού που φαίνονται αληθινές αλλά είναι… μία απάτη.