«Έχω ελεγχθεί πάνω από 11 φορές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είμαι και τις 11 φορές σωστός» - Τι λέει ο σύντροφος της Σεμερτζίδου για τις επιδοτήσεις και τη Ferrari - Real.gr

Σε εξέλιξη είναι οι έλεγχοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται δημοσιεύματα που αφορούν στη «γαλάζια» πολιτευτή, Καλλιόπη Σεμερτζίδου και τον σύντροφό της, Χρήστο Μαγειρία.

Μιλώντας στο STAR ο κ. Μαγειρίας ανέφερε ότι «είμαι εντελώς καθαρός κι εγώ και η οικογένειά μου. Έχω ελεγχθεί πάνω από 11 φορές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είμαι και τις 11 φορές σωστός».

Όσον αφορά στα περί 1,4 εκατ. ευρώ, απάντησε: «Αυτά είναι πραγματικότητα, δεν τα αποκρύπτουμε. 620.000 ευρώ πήρα εγώ, 96.000 η σύντροφός μου και 890.000 η μητέρα μου, που έχει πάνω από 500 αγελάδες ζωικό κεφάλαιο. Δεν είναι της συντρόφου μου τα πολυτελή αυτοκίνητα. Φανταστείτε ότι τη Ferrari την έχω από το 2004 και την Porsche την πήρα το 2016 μεταχειρισμένη, που τα εισοδήματά μου το δικαιολογούν πλήρως, όταν καταλαβαίνετε ότι μόνο στα 6 χρόνια οι επιδοτήσεις είναι αυτές, είναι ο τζίρος μου κάτι εκατομμύρια, όπως αποτυπώνονται όλα στις φορολογικές μου δηλώσεις».

Στον ΑΝΤ1 μίλησε για τις εξελίξεις η Καλλιόπη Σεμερτζίδου.

Συγκεκριμένα είπε πως «μέχρι και σήμερα δεν μας έχει ενοχλήσει καμία Αρχή, ούτε εμάς, ούτε την οικογένειά μας», ενώ υποστήριξε ότι «δεν εμπλεκόμαστε σε καμία από αυτές τις υποθέσεις και τις κατηγορίες που μας προσάπτουν τις τελευταίες ημέρες» κάνοντας λόγο για «απολύτως ψευδείς πληροφορίες».