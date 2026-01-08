Έδεσσα: Ακυρώνονται για αύριο ορισμένα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Πέλλας λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων - Real.gr

Quantcast
18:15, 08/01/2026
Την ακύρωση συγκεκριμένων δρομολογίων για αύριο, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το ΚΤΕΛ Πέλλας, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια από και προς Ιωάννινα, Κοζάνη και Πτολεμαΐδα, καθώς και εκείνα που εξυπηρετούν τις γραμμές Βόλος, Λάρισα, Κατερίνη και Αλεξάνδρεια.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΚΤΕΛ Πέλλας καλεί το επιβατικό κοινό να προγραμματίσει ανάλογα τις μετακινήσεις του και να παρακολουθεί τις επίσημες ανακοινώσεις της εταιρείας για τυχόν νεότερες εξελίξεις, ανάλογα με τη διαμόρφωση της κατάστασης στους οδικούς άξονες.

