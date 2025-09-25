Quantcast
ΕΕ: Επικρίνει τον «σαφώς απογοητευτικό» κλιματικό στόχο του Πεκίνου - Real.gr
real player

ΕΕ: Επικρίνει τον «σαφώς απογοητευτικό» κλιματικό στόχο του Πεκίνου

17:45, 25/09/2025
ΕΕ: Επικρίνει τον «σαφώς απογοητευτικό» κλιματικό στόχο του Πεκίνου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέκρινε σήμερα τον «σαφώς απογοητευτικό» κλιματικό στόχο της Κίνας, η οποία δεσμεύθηκε να μειώσει τις καθαρές εκπομπές της των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά 7% έως 10% μέχρι το 2035.

Ο στόχος αυτός «υπολείπεται σημαντικά αυτού που εκτιμάμε πως είναι ταυτόχρονα εφικτό και απααραίτητο. Αυτό το επίπεδο φιλοδοξίας είναι σαφώς απογοητευτικό», δήλωσε ο αρμόδιος για το κλίμα ευρωπαίος επίτροπος Βόπκε Χούκστρα, σε ανακοίνωση που δόθηκε στον Τύπο.

«Με δεδομένο το σημαντικό αποτύπωμα άνθρακα της Κίνας, καθιστά πολύ πιο δύσκολη την πραγματοποίηση των παγκόσμιων κλιματικών στόχων», πρόσθεσε εκφράζοντας τη λύπη του γι’ αυτό.

Η Κίνα αντιπροσωπεύει σχεδόν το 30% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δόθηκε στη δημοσιότητα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ αποκάλυψε ο ίδιος, χθες, Τετάρτη, τον κλιματικό στόχο της χώρας του.

Δεσμεύθηκε ότι η Κίνα θα μειώσει τις καθαρές εκπομπές της αερίων του θερμοκηπίου κατά 7% έως 10% έως το 2035 σε σχέση με το υψηλότερο επίπεδο αυτών των εκπομπών της που μπορεί να καταγραφεί ακόμα και φέτος, «ενώ θα κάνει παράλληλα κάθε προσπάθεια για να τα καταφέρει καλύτερα».

Σχεδόν όλοι οι παρατηρητές συμφωνούν ότι οι στόχοι αυτοί είναι πολύ χαμηλοί, όμως η Κίνα μπορεί να τους ξεπεράσει χάρη στην ανάπτυξη του τομέα της των λεγόμενων «καθαρών» τεχνολογιών.

Για να ευθυγραμμισθεί με το στόχο του περιορισμού της ανόδου της θερμοκρασίας στον πλανήτη μέχρι το τέλος του αιώνα στον 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από τα επίπεδα της προβιομηχανικής εποχής, το Πεκίνο πρέπει να μειώσει τις εκπομπές του κατά περίπου 30% μέσα σε 10 χρόνια σε σχέση με τα επίπεδα του 2023.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

«Νομίζω ότι θα κατάφέρει να αγοράσει αυτά που θέλει» - Η ατζέντα της συζήτησης Τραμπ - Ερντογάν και οι διαφορές Αθήνας - Άγκυρας - ΒΙΝΤΕΟ

«Νομίζω ότι θα κατάφέρει να αγοράσει αυτά που θέλει» - Η ατζέντα της συζήτησης Τραμπ - Ερντογάν και οι διαφορές Αθήνας - Άγκυρας - ΒΙΝΤΕΟ

18:14 25/09
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Μπαμπασίδης: Κρυμμένα σε ντουλάπα του ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχεία για παράνομες ενισχύσεις - Η ντουλάπα άνοιξε με αλυσοπρίονα

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Μπαμπασίδης: Κρυμμένα σε ντουλάπα του ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχεία για παράνομες ενισχύσεις - Η ντουλάπα άνοιξε με αλυσοπρίονα

16:37 25/09
Τραγωδία στα Τέμπη: Νέα στοιχεία προσκόμισαν γονείς θύματος - Δείχνουν Τριαντόπουλο

Τραγωδία στα Τέμπη: Νέα στοιχεία προσκόμισαν γονείς θύματος - Δείχνουν Τριαντόπουλο

16:00 25/09
Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

11:06 25/09
Ηράκλειο: Αιματηρό επεισόδιο σε περιοχή της Μεσαράς - Στο νοσοκομείο τραυματισμένα δύο αδέλφια

Ηράκλειο: Αιματηρό επεισόδιο σε περιοχή της Μεσαράς - Στο νοσοκομείο τραυματισμένα δύο αδέλφια

20:56 25/09
Έχασε τη ζωή του 4χρονο αγοράκι στην Κίσσαμο Χανίων όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Έχασε τη ζωή του 4χρονο αγοράκι στην Κίσσαμο Χανίων όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

22:07 25/09
Αναφορά Ερντογάν στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης στη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Αναφορά Ερντογάν στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης στη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο

20:24 25/09
Η κόντρα του Ερντογάν με το Fox News - «Μείναμε στη μετάφραση...» - Απάντησε το αμερικανικό δίκτυο στις κατηγορίες των Τούρκων

Η κόντρα του Ερντογάν με το Fox News - «Μείναμε στη μετάφραση...» - Απάντησε το αμερικανικό δίκτυο στις κατηγορίες των Τούρκων

17:55 25/09

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

11:06 25/09
Μαρούσι: 32χρονη σε κατάσταση αμόκ δάγκωσε αστυνομικό – Είχε επιτεθεί στον αδελφό της

Μαρούσι: 32χρονη σε κατάσταση αμόκ δάγκωσε αστυνομικό – Είχε επιτεθεί στον αδελφό της

11:19 25/09
Τι αναφέρουν οι ανταποκρίσεις από Τουρκία για την «καυτή» ατζέντα Ερντογάν- Τραμπ - Η λίστα με τα «ψώνια» και στο βάθος F35

Τι αναφέρουν οι ανταποκρίσεις από Τουρκία για την «καυτή» ατζέντα Ερντογάν- Τραμπ - Η λίστα με τα «ψώνια» και στο βάθος F35

12:16 25/09
Βουλή: Συζήτηση για την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών

Βουλή: Συζήτηση για την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών

13:11 25/09
Ζελένσκι: Αν η Ρωσία δεν σταματήσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι στο Κρεμλίνο πρέπει να βρουν το κοντινότερο καταφύγιο

Ζελένσκι: Αν η Ρωσία δεν σταματήσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι στο Κρεμλίνο πρέπει να βρουν το κοντινότερο καταφύγιο

12:53 25/09
Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό: Πέθανε ο Θανάσης Καπνίδης - Κατέκτησε κορυφές με τον Ιωάννη Μελισσανίδη και τον Δημοσθένη Ταμπάκο

Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό: Πέθανε ο Θανάσης Καπνίδης - Κατέκτησε κορυφές με τον Ιωάννη Μελισσανίδη και τον Δημοσθένη Ταμπάκο

11:29 25/09
Κατερίνα Καινούργιου: Κοιτάζω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει - ΒΙΝΤΕΟ

Κατερίνα Καινούργιου: Κοιτάζω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει - ΒΙΝΤΕΟ

12:30 25/09
Μαρινέλλα: Ένας χρόνος από το εγκεφαλικό επεισόδιο στο Ηρώδειο – Δεν ανοίγει τα μάτια της

Μαρινέλλα: Ένας χρόνος από το εγκεφαλικό επεισόδιο στο Ηρώδειο – Δεν ανοίγει τα μάτια της

12:27 25/09
Νικολά Σαρκοζί: Ενοχος για συμμετοχή σε συμμορία στην υπόθεση χρηματοδότησης από τον Καντάφι

Νικολά Σαρκοζί: Ενοχος για συμμετοχή σε συμμορία στην υπόθεση χρηματοδότησης από τον Καντάφι

12:38 25/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved