ΕΕ: Ξεκινούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία - Η ανάρτηση Μισέλ

Για «ένα σαφές μήνυμα ελπίδας για τους λαούς τους και για την ήπειρό μας» κάνει λόγο ο Σαρλ Μισέλ.

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and…