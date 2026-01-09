Έφη Πίκουλα για Χρήστο Πολίτη: «Ήταν μια αγκαλιά για όλους...» - Real.gr

Quantcast
Έφη Πίκουλα για Χρήστο Πολίτη: «Ήταν μια αγκαλιά για όλους…»

10:46, 09/01/2026
Συγκινημένη μίλησε για τον Χρήστο Πολίτη στην εκπομπή «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα η Έφη Πίκουλα, η οποία είχε παίξει μαζί του στη «Λάμψη».

«Στενοχωρήθηκα πολύ. Ήταν ένας υπέροχος συνεργάτης, ένας τζέντλεμαν, ένας κύριος. Ένας άνθρωπος με γνώσεις, με μόρφωση, με κουλτούρα. Ένας άνθρωπος που σε βοηθούσε υποκριτικά, που αυτό σπανίζει. Ήταν μια αγκαλιά για όλους. Ένας ευγενέστατος άνθρωπος. Και ταλαντούχος πολύ», δήλωσε η Έφη Πίκουλα.

«Θυμάμαι που το έλεγε ότι “θέλω να αποσυρθώ, δεν μ’ ενδιαφέρει πια”. Ήταν πάρα πολλά τα χρόνια, κάθε μέρα, το καθημερινό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και μετά από μια τέτοια επιτυχημένη καριέρα ήθελε να απομονωθεί. Και το έλεγε συχνά. “Με το που θα τελειώσει η Λάμψη, εγώ θα αποσυρθώ”, πρόσθεσε η κ. Πίκουλα.

Και συνέχισε: «Ένας άνθρωπος που λάτρευε το θέατρο, ξέρω ότι πήγαινε συχνά στην Επίδαυρο, παρακολουθούσε παραστάσεις. Ο Χρήστος έζησε καλά. Και μπράβο του και είναι παράδειγμα προς μίμηση».

