Εφιαλτικές στιγμές για ηλικιωμένη στην Κηφισιά - «Με δέσανε στα πόδια και στα χέρια...» - Real.gr

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μια ηλικιωμένη στην Κηφισιά όταν δύο άγνωστοι εισέβαλαν στο σπίτι της και την έδεσαν στον καναπέ για να την ληστέψουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού STAR, μπήκαν πρώτα στην αυλή από μια πόρτα που βρισκόταν στο πίσω μέρος της ισόγειας κατοικίας και διαπίστωσαν ότι βρισκόταν μόνη εντός του σπιτιού. Όταν η γυναίκα άνοιξε την μπαλκονόπορτα τότε εισέβαλαν μέσα και άνοιξαν τα συρτάρια μπροστά στα μάτια της. Στην συνέχεια την πιάσανε από το χέρι και την πήγαν στο σαλόνι και την έδεσαν με ταινία.

Από το σπίτι άρπαξαν κοσμήματα και μετρητά που αξία τους ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Πήραν επίσης τραπεζικές κάρτες αλλά και ένα κινητό τηλέφωνο. Πριν φύγει ο κακοποιός χαιρέτησε την ηλικιωμένη με ένα φιλί.

Η άτυχη γυναίκα περιέγραψε στο ίδιο μέσο όσα έζησε εκείνες τις στιγμές στα χέρια των ληστών.

«Είχα ανοιχτά. Είχα μόλις ανοίξει για να μαζέψω τα ρούχα και με το που άνοιξα όρμησαν. Άνοιγαν τα συρτάρια και ότι βρισκόταν μέσα τα άδειαζαν. Αυτά είναι όλα άδεια που βλέπετε, τα “περιποιήθηκε”», ανέφερε η ηλικιωμένη στο Star.

Στην συνέχεια η άτυχη γυναίκα τόνισε: «Με δέσανε στα πόδια και στα χέρια. Ήταν σκούρος στο δέρμα. Εκείνη την ώρα δίπλα μου είχα ένα ψαλίδι. Το σκέπασα έτσι, και όταν έφυγα το πήρα και ξελύθηκα. Μου δίνει ένα φιλί στο κεφάλι και ανοίγει την πόρτα και φεύγει. Δύο ήταν ο ένας βάσταγε “τσίλιες” απ’ έξω».