Εφιάλτης για 15χρονη στο Ηράκλειο: Κατήγγειλε μίμο ντυμένο ως Τσάρλι Τσάπλιν για ασέλγεια σε βάρος της - Real.gr

Εφιάλτης για 15χρονη στο Ηράκλειο: Κατήγγειλε μίμο ντυμένο ως Τσάρλι Τσάπλιν για ασέλγεια σε βάρος της

11:19, 15/12/2025
Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία 15χρονη στο κέντρο του Ηρακλείου καθώς έπεσε θύμα ασέλγειας από έναν… μίμο!

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Κυριακής όταν ο 35χρονος άνδρας που ήταν ντυμένος Τσάρλι Τσάπλιν βρισκόταν στην στολισμένη πλατεία Ελευθερίας.

Όταν είδε την 15χρονη άρχισε να κάνει ασελγείς πράξεις σε βάρος της προσβάλλοντας την αξιοπρέπειά της.

Η ανήλικη σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε την αστυνομία με άνδρες της Άμεσης Δράσης να σπεύδουν στο σημείο και να τον συλλαμβάνουν.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη.

