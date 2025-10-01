Εφιάλτης για 36χρονο στα Χανιά: Τον λήστεψαν σε κεντρικό δρόμο - Real.gr

Quantcast
Εφιάλτης για 36χρονο στα Χανιά: Τον λήστεψαν σε κεντρικό δρόμο

13:24, 01/10/2025
Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί για ληστεία, διακεκριμένη κλοπή και παραβάσεις νόμου περί όπλων, στα Χανιά, από αστυνομικούς του Τμήματος 'Αμεσης Δράσης Χανίων. Πρόκειται για δύο άτομα ηλικίας 20 και 26 ετών.

Χθες Τρίτη, 30/9, τα ξημερώματα, οι δύο αλλοδαποί ακινητοποίησαν με χρήση βίας 36χρονο ημεδαπό και του αφαίρεσαν το τσαντάκι το οποίο περιείχε χρήματα, τραπεζικές κάρτες, κινητό τηλέφωνο και προσωπικά αντικείμενα. Στη συνέχεια διέφυγαν με τη χρήση ποδηλάτων ενώ προσπάθησαν να κάνουν συναλλαγή με μια από τις αφαιρεθείσες κάρτες.

Η αστυνομία εντόπισε τους δύο δράστες να επιβαίνουν σε ποδήλατα και τους συνέλαβαν. Στην κατοχή τους βρέθηκαν τα αφαιρεθέντα είδη τα οποία αποδόθηκαν στον παθόντα και επιπλέον κατασχέθηκαν μαχαίρι και δύο μεταλλικοί κόφτες.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων το ένα ποδήλατο που βρέθηκε στην κατοχή τους το είχαν αφαιρέσει την 29/9 το απόγευμα από οικία (το ποδήλατο επιστράφηκε στην κάτοχό του).

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων

