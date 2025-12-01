Εφιάλτης για 55χρονο: Επέστρεψε σπίτι και βρήκε τους ληστές – Του έβαλαν το μαχαίρι στον λαιμό και του έκλεψαν λεφτά και αυτοκίνητο - Real.gr

Εφιαλτικές στιγμές βίωσε ένας 55χρονος στο σπίτι του, στην περιοχή του Αποκόρωνα στα Χανιά όταν ήρθε αντιμέτωπος με δύο ληστές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 9.30 το πρωί όταν ο 55χρονος επέστρεψε στο σπίτι του και μέσα είδε δύο άγνωστους άνδρες.

Οι δράστες όταν αντίκρισαν τον 55χρονο τον ακινητοποίησαν και ο ένας του έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό ενώ το απείλησαν για να τους πει πού βρίσκονται τα χρήματα.

Οι ληστές κατάφεραν και έκλεψαν ένα σημαντικό χρηματικό ποσό ενώ στη συνέχεια πήραν το αυτοκίνητο του 55χρονου και έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο άτυχος άνδρας ειδοποίησε την αστυνομία που έσπευσε στο σημείο και ξεκίνησε τις έρευνες για την υπόθεση. Μάλιστα, έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και την σύλληψή τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του patris, οι δύο ληστές μιλούσαν σπαστά ελληνικά.