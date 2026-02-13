Εφιάλτης για ανήλικη στη Χαλκίδα: Την εκβιάζουν μέσω TikTok για διαρροή προσωπικών δεδομένων - Real.gr

Quantcast
Εφιάλτης για ανήλικη στη Χαλκίδα: Την εκβιάζουν μέσω TikTok για διαρροή προσωπικών δεδομένων

08:16, 13/02/2026
Μια εξαιρετικά σοβαρή καταγγελία για ηλεκτρονικό εκβιασμό απασχολεί τις τελευταίες ώρες τις αστυνομικές αρχές της Εύβοιας, με θύμα μια ανήλικη κοπέλα.

Η νεαρή κοπέλα παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα για να αναφέρει μια εφιαλτική εμπειρία που ξεκίνησε μέσα από τις δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αναφέρει το eviathema.gr, όλα άρχισαν όταν η ανήλικη έλαβε ένα απειλητικό μήνυμα στην εφαρμογή TikTok από έναν άγνωστο χρήστη, ο οποίος ισχυριζόταν ότι έχει στην κατοχή του ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και ιδιωτικά αρχεία από το προφίλ της στο Instagram.

Ο δράστης, χρησιμοποιώντας ένα ανώνυμο προφίλ, προσπάθησε να τρομοκρατήσει το θύμα απαιτώντας τους κωδικούς πρόσβασης του λογαριασμού της. Η απειλή ήταν σαφής και ωμή: αν η κοπέλα δεν συμμορφωνόταν με τις απαιτήσεις του, ο άγνωστος θα προχωρούσε στη δημόσια διαρροή του περιεχομένου της σε άλλους χρήστες του διαδικτύου. Πρόκειται για μια περίπτωση ψηφιακής παρενόχλησης που στοχεύει στον πλήρη έλεγχο της ψηφιακής ταυτότητας του θύματος και την παραβίαση της ιδιωτικότητάς του.

Η άμεση αντίδραση της ανήλικης και της οικογένειάς της οδήγησε στην υποβολή μήνυσης για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει προανάκριση για τον εντοπισμό των ψηφιακών ιχνών του δράστη.

