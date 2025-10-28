Εφιάλτης πίσω από κλειστές πόρτες - Real.gr

Τα βασανιστήρια που βίωνε μια ανήλικη κοπέλα στην Πάτρα από τον πατέρα της και η νέα δίκη που αναμένεται για τον δράστη.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Εναν πραγματικό εφιάλτη ζούσαν για χρόνια μια μητέρα και η ανήλικη κόρη της στα χέρια του συζύγου και πατέρα της οικογένειας, ο οποίος τις κακοποιούσε συστηματικά και με κάθε δυνατό τρόπο. Η υπόθεση, που έλαβε χώρα στην Πάτρα και σε χωριό της Ηλείας, ήρθε στο φως της δημοσιότητας έπειτα από αίτηση αναίρεσης της δευτεροβάθμιας απόφασης που κατέθεσε στον Αρειο Πάγο ο καταδικασμένος για τις πράξεις του άνδρας, αποκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο τα τραγικά γεγονότα.

Οπως έγινε γνωστό, ο κατηγορούμενος, ο οποίος σήμερα εκτίει ποινή κάθειρξης επτά ετών και έξι μηνών με απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου Πατρών, χτυπούσε βάναυσα και κακοποιούσε την ανήλικη κόρη του, ενώ απειλούσε τη σύζυγό του, η οποία επίσης είχε υποστεί βασανιστήρια.

Πλέον, ο κατηγορούμενος έχει μία ακόμα δίκη μπροστά του. Οπως σημειώνει ο δικηγόρος των θυμάτων, Γιώργος Κουκουλής, η Εισαγγελία ερευνά και το αδίκημα του βιασμού της θυγατέρας του και το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να οριστεί δικάσιμος. «Η καταγγελία του βιασμού έγινε σε δεύτερο χρόνο, τον Ιούνιο του 2018, γιατί η κοπέλα στην αρχική της κατάθεση, μην μπορώντας να αντέξει τον φόβο και την πίεση που ένιωθε, δεν τα είχε αποκαλύψει όλα. Στη συνέχεια όμως βρήκε τη δύναμη και έτσι εκκρεμεί ακόμη μία δίκη για κακούργημα. Το παιδί είναι με ψυχικά προβλήματα εξαιτίας αυτής της κακοποίησης. Δεν μπορεί να συνέλθει και δεν ξέρουμε αν θα μπορέσει ποτέ να συνέλθει από αυτά τα τραύματα», αναφέρει.

Κτηνώδεις πράξεις

Τα όσα εκτυλίσσονταν πίσω από τις κλειστές πόρτες του σπιτιού τους για χρόνια αποφάσισε να εκμυστηρευτεί σε μια καθηγήτριά της η ανήλικη, όταν ήταν σε ηλικία 15 ετών. Στη συνέχεια το παιδί προχώρησε σε καταγγελία κατά του πατέρα του και κατάφερε -ευτυχώς- να απαλλαγεί από τα μαρτύρια.

Ο καταδικασθείς, τον οποίο οι δύο γυναίκες περιέγραψαν ως «τέρας», κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο του 2016 έως τον Απρίλιο του 2018 χτυπούσε συστηματικά την κόρη του, με αποτέλεσμα εκτός από τα σωματικά τραύματα να υποστεί έντονες επιπτώσεις στην ψυχική της υγεία και μετατραυματικό στρες, όπως διέγνωσαν οι αρμόδιοι γιατροί. Την ίδια περίοδο, από το μένος του δράστη και τη βίαιη συμπεριφορά του δεν ξέφυγε ούτε η σύζυγός του. Η μητέρα είχε και ψυχικά προβλήματα εξαιτίας της βαναυσότητας του συζύγου της κατά τη διάρκεια του γάμου.

Ενδεικτικό είναι, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, ότι το 2018 τοποθέτησε με τη βία το κεφάλι της στον φούρνο της κουζίνας και την απείλησε ότι θα την κάψει ζωντανή. Τα βίαια και αποτρόπαια περιστατικά, μάλιστα, λάμβαναν χώρα σε καθημερινή βάση στο σπίτι τους και σχεδόν όλα τα Σάββατα και τις Κυριακές, κατά την καλοκαιρινή περίοδο του 2017, στην οικία των γονέων του κατηγορούμενου σε χωριό της Ηλείας, την οποία επισκεπτόταν με την ανήλικη. Να σημειωθεί ότι ο καταδικασθείς κακοποιούσε και τον γιο του, ο οποίος αναγκάστηκε σε ηλικία 16 ετών να φύγει από το σπίτι, καθώς δεν άντεξε την κακοποιητική συμπεριφορά από τον ίδιο του τον πατέρα και κατέφυγε στο σπίτι της γιαγιάς του.

Οι αποφάσεις

Οπως εξηγεί ο Γ. Κουκουλής, η δίκη είχε γίνει στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καλαβρύτων, όπου ο καταδικασθείς κατηγορούνταν για απόπειρα κατάχρησης σε ασέλγεια ανηλίκου το διάστημα 2017-2018. Η κακοποίηση ήταν με τη μορφή απειλών και σωματικών βλαβών. Για τη μητέρα και την κόρη οι βλάβες κρίθηκαν ως βαριές σωματικές, ενώ σε ό,τι αφορά τον γιο ως επικίνδυνες σωματικές. «Πέραν, όμως, αυτού, η βασική κακουργηματική κατηγορία ήταν η απόπειρα σε ασέλγεια για την οποία καταδικάστηκε και η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας της κόρης», αναφέρει ο δικηγόρος των θυμάτων.

Σε δεύτερο βαθμό, ο κατηγορούμενος είχε κριθεί ένοχος για τρία αδικήματα. Το 2024 καταδικάστηκε για βαριά σωματική βλάβη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος της ανήλικης κόρης του και της συζύγου του, για την πράξη της κατ’ εξακολούθηση ενδοοικογενειακής προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας της ανήλικης κόρης του και για κατ’ εξακολούθηση απόπειρα κατάχρησης σε γενετήσιες πράξεις της ανήλικης κόρης του, που είχε συμπληρώσει τα 14 αλλά όχι τα 18 έτη.

Σχολιάζοντας, μάλιστα, την πρόσφατη αίτηση αναίρεσης που κατέθεσε στον Αρειο Πάγο ο καταδικασθείς, μετά την απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Πατρών, με την αιτιολογία της ελλιπούς αιτιολόγησης, σημείωσε ότι αυτή έγινε για νομικούς λόγους και δεν είχε καμία επίπτωση στην υπόθεση. Οπως ήταν αναμενόμενο, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο απέρριψε το αίτημά του και τους ισχυρισμούς του, χαρακτηρίζοντάς τους αβάσιμους.