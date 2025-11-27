Έφηβος«πάσαρε» ναρκωτικά σε 17χρονο – Δύο συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη - Real.gr

Ένας 16χρονος συνελήφθη σε περιοχή της Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, με την κατηγορία της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών.

Βρέθηκαν πάνω του έξι συσκευασίες με μικροποσότητες κάνναβης -ακατέργαστης και κατεργασμένης σε μορφή «σοκολάτα», όπως επίσης μία ηλεκτρονική ζυγαριά, ένας μεταλλικός τρίφτης και το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ, που φέρεται να συνδέεται με εμπορία ναρκωτικών.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του ανήλικου εντοπίστηκε άλλη μία συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη (βάρους 173 γραμμαρίων).

Στο πλαίσιο της ίδιας αστυνομικής έρευνας συνελήφθη κι ένας 17χρονος με δύο αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης, που είχε προμηθευτεί νωρίτερα από τον 16χρονο.