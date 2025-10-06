Έφτασαν στο «Ελ. Βενιζέλος» οι 27 Έλληνες ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα - Real.gr

Έφτασαν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος οι 27 Έλληνες ακτιβιστές, που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα «Global Sumud Flotilla» και είχαν συλληφθεί από τις ισραηλινές αρχές, μαζί με άλλους 470 ακτιβιστές από άλλες χώρες.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, εκτός από τους Έλληνες στην πτήση βρίσκονταν και 134 πολίτες άλλων χωρών, από 15 ευρωπαϊκές χώρες, ακτιβιστές και εκείνοι, οι οποίοι συμμετείχαν στη συγκεκριμένη δράση και έφτασαν στην Ευρώπη, μέσω της Αθήνας και στην συνέχεια θα επιστρέψουν στις χώρες τους με άλλες πτήσεις.

Μεταξύ αυτών είναι και τέσσερις Βέλγοι πολίτες, υπήκοοι Λουξεμβούργου, στους οποίους αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο αναπληρωτής του αντιπροέδρου της κυβέρνησης του Βελγίου, ο οποίος είναι και υπουργός Εξωτερικών της χώρας, εκφράζοντας τη χαρά του, που επιστρέφουν σώοι στην Ευρώπη και κατ επέκταση στις χώρες τους.